Татьяна Литвинова рассказала, что этот десерт получил свое название благодаря тонкому тесту, почти исчезающему под слоями яблок, превращаясь в нежный крем.

Яблочный пирог по этому рецепту станет отличным дополнением к семейному чаепитию или встрече с друзьями. Так что давайте готовить!

Ингредиенты, обезумевшиеся для приготовления пирога:

800 г яблок (неочищенные)

2 яйца

2,5 ст. л. сахара (примерно 50 г)

Щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара (10 г или 1 ч. л.)

30 г растопленного сливочного масла

100 мл молока

70 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

80 г орехов (греческих или миндаля)

Сначала тщательно промойте яблоки. Снимите шкурку, удалите сердцевину и нарежьте их на тонкие слайсы. Важно, чтобы все слайсы были равны и одинаковой толщины. Это обеспечит равномерное пропекание пирога.

Возьмите два яйца и взбейте их с сахаром (2,5 ст. л.), пока масса не станет светлой и пышной. Добавьте щепотку соли, ванильный сахар и продолжайте взбивать. Затем влейте растопленное сливочное масло (30 г) и молоко (100 мл). Перемешайте.

Отдельно смешайте муку (70 г) с разрыхлителем (1 ч. л.). Добавьте сухие ингредиенты в яичную смесь, хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное жидкое тесто.

Перелейте тесто в нарезанные яблоки и осторожно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек яблока был покрыт тестом.

Выложите подготовленную смесь в форму для выпечки (примерно 11x20 см). Поставьте пирог в разогретую до 180-190°C духовку на 30 минут. После этого времени посыпьте пирог орехами и допекайте еще 20 минут.

После 30 минут выпекания добавьте сверху измельченные орехи (80 г) и выпекайте еще 20 минут. Это придаст пирогу хрустящую текстуру и дополнительный вкус.

Благодаря минимуму теста и большому количеству яблок этот десерт становится идеальным выбором для любителей нежной, ароматной выпечки. Татьяна Литвинова уверяет, что яблочный пирог точно станет любимым угощением в вашей семье!

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