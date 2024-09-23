Татьяна Литвинова рассказала, что этот десерт получил свое название благодаря тонкому тесту, почти исчезающему под слоями яблок, превращаясь в нежный крем.
Яблочный пирог по этому рецепту станет отличным дополнением к семейному чаепитию или встрече с друзьями. Так что давайте готовить!
Ингредиенты, обезумевшиеся для приготовления пирога:
- 800 г яблок (неочищенные)
- 2 яйца
- 2,5 ст. л. сахара (примерно 50 г)
- Щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара (10 г или 1 ч. л.)
- 30 г растопленного сливочного масла
- 100 мл молока
- 70 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 80 г орехов (греческих или миндаля)
Сначала тщательно промойте яблоки. Снимите шкурку, удалите сердцевину и нарежьте их на тонкие слайсы. Важно, чтобы все слайсы были равны и одинаковой толщины. Это обеспечит равномерное пропекание пирога.
Возьмите два яйца и взбейте их с сахаром (2,5 ст. л.), пока масса не станет светлой и пышной. Добавьте щепотку соли, ванильный сахар и продолжайте взбивать. Затем влейте растопленное сливочное масло (30 г) и молоко (100 мл). Перемешайте.
Отдельно смешайте муку (70 г) с разрыхлителем (1 ч. л.). Добавьте сухие ингредиенты в яичную смесь, хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное жидкое тесто.
Перелейте тесто в нарезанные яблоки и осторожно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек яблока был покрыт тестом.
Выложите подготовленную смесь в форму для выпечки (примерно 11x20 см). Поставьте пирог в разогретую до 180-190°C духовку на 30 минут. После этого времени посыпьте пирог орехами и допекайте еще 20 минут.
После 30 минут выпекания добавьте сверху измельченные орехи (80 г) и выпекайте еще 20 минут. Это придаст пирогу хрустящую текстуру и дополнительный вкус.
Благодаря минимуму теста и большому количеству яблок этот десерт становится идеальным выбором для любителей нежной, ароматной выпечки. Татьяна Литвинова уверяет, что яблочный пирог точно станет любимым угощением в вашей семье!
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