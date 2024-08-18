Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подметила, овсяное печенье хорошо сочетается с молоком.

В этот раз победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать простое и вкусное овсяное печенье, оно готовится легко и быстро, обладает мягкой серединкой и хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления) (приблизительно 6,5 ст. л. с горкой)

100 г муки (около 3 ст. л. с горкой и 1 ч. л. с горкой)

4 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

Щепотка соли

Корица или ванильный сахар по вкусу

50 г яйца (1 шт.)

100 г сахара (около 4 ст. л. с горкой)

80 г сливочного масла (жирностью 82%)

Приготовление:

В небольшой чаше объедините муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль и специи (ванильный сахар или корицу). Используя измельчитель, тщательно перемешайте смесь до состояния муки, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Пересыпьте смесь в большую миску. Добавьте сахар и перемешайте. В отдельной чаше взбейте яйцо. Растопите сливочное масло и добавьте его в миску с яйцом.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, перемешайте эту смесь и добавьте к сухим ингредиентам. Тщательно перемешайте до однородного теста, пока вся мука не увлажнится.

Разделите тесто на девять равных частей. Сформируйте из них шарики весом около 50 г, немного приплюсните, придавая форму шайбы.

Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке с конвекцией в течение 15-16 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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