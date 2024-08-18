Вместо оладий кабачка попробуйте приготовить такие тоненькие и вкусные блины из кабачка – звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом.

Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова показала, как приготовить невероятно вкусные, тоненькие и ароматные блины из кабачка.

"Лишь несколько простых ингредиентов – и вы получите здоровое и вкусное блюдо!", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления кабачковых блинов "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

молоко - 500 г

кабачки - 350 г

яйца – 2 шт.

мука – 160 г

растопленное сливочное масло – 50 г

соль – 1 ч.л.

укроп – 20 г

Молодые кабачки чистить не нужно, старые – чистим от кожуры и удаляем семена.

Кабачки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на мелкой терке. Сливать жидкость не нужно, она нам понадобится, ведь тесто для блинчиков должно быть жидким.

В миску к тертым кабачкам добавляем яйца, соль и перец, перемешиваем. Следом добавляем примерно 100 г молока, всю муку и 2 ст.л. растопленного сливочного масла, веничком хорошо вымешиваем, чтобы не было комочков.

После этого добавляем остальное молоко и перемешиваем тесто до однородности. В конце добавляем мелко нарезанный укроп и снова все перемешиваем.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Перед первым блинчиком немного смазываем сковороду растопленным маслом.

Для подачи "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает такой вариант: блин смазываем кремом-сыром или маскарпоне, заворачиваем в ролл, нарезаем на порционные "бочечки", а сверху украшает икрой/сельдью/красной рыбой и т.д.

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