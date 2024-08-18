Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова показала, как приготовить невероятно вкусные, тоненькие и ароматные блины из кабачка.
"Лишь несколько простых ингредиентов – и вы получите здоровое и вкусное блюдо!", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления кабачковых блинов "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- молоко - 500 г
- кабачки - 350 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 160 г
- растопленное сливочное масло – 50 г
- соль – 1 ч.л.
- укроп – 20 г
Молодые кабачки чистить не нужно, старые – чистим от кожуры и удаляем семена.
Кабачки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на мелкой терке. Сливать жидкость не нужно, она нам понадобится, ведь тесто для блинчиков должно быть жидким.
В миску к тертым кабачкам добавляем яйца, соль и перец, перемешиваем. Следом добавляем примерно 100 г молока, всю муку и 2 ст.л. растопленного сливочного масла, веничком хорошо вымешиваем, чтобы не было комочков.
После этого добавляем остальное молоко и перемешиваем тесто до однородности. В конце добавляем мелко нарезанный укроп и снова все перемешиваем.
Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Перед первым блинчиком немного смазываем сковороду растопленным маслом.
Для подачи "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает такой вариант: блин смазываем кремом-сыром или маскарпоне, заворачиваем в ролл, нарезаем на порционные "бочечки", а сверху украшает икрой/сельдью/красной рыбой и т.д.
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