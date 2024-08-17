Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе с популярным испанским фудблогером Элиасом Досунму показал, как готовятся крымскотатарские чебуреки.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

мука - 500 г + на подпил

кипяток - 260 г

водка – 25 г

растительное масло – 15 г

соль – по вкусу

Для сочной мясной начинки нам понадобится:

фарш (говяжий или бараний) - 400 г

помидор – 200 г

лук – 200 г

сыр – 120 г

соль и перец – по вкусу

Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала смешивает муку с солью, растительным маслом и водкой, заливает все кипятком и вымешивает сначала с помощью деревянной лопатки, а затем руками. Готовое тесто накрываем пленкой и оставляем охлаждаться.

Для начинки помидор, лук и сыр "Мастер Шеф" Владимир Ярославский натирает на терке, смешивает с мясным фаршем, добавляет соль и черный молотый перец по вкусу.

Тесто делим на две части. На припыленном муком столе тоненько раскатываем тесто, с помощью крышки вырезаем ровный круг, выкладываем начинку, залепляем края и дополнительно их прижимаем вилкой.

На достаточно большом огне "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разогревает примерно 1 л растительного масла (не беспокойтесь, его можно охладить, а потом процедить и использовать повторно). Жарим чебуреки примерно минуту с одной стороны и с другой.

Готовые чебуреки выкладываем на бумажную салфетку или решетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.