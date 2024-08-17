Попробуйте приготовить тесто для вареников на основе йогурта по рецепту звезды шоу "Мастер Шеф" Лизы Глинской – оно получается очень вкусным, легким и нежным.

В этот раз победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные паровые вареники.

Чтобы приготовить легкое и нежное тесто для вареников, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

йогурт белый густой 3% – 250 г

мука – 360 г

сахар – 15 г

соль – 4 г

сода пищевая – 5 г

Это тесто универсальное, вареники можно готовить с разными начинками, но на этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила использовать вишни и клубнику. Кроме того, к ягодам нужно добавить немного сахара и кукурузного крахмала.

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская в миске смешивает йогурт с содой. Далее добавляем соль, сахар, муку, перемешиваем ложкой, а затем быстро замешиваем тесто руками.

У нас получится гладкое и эластичное тесто, заворачиваем его в пленку и оставляем отдыхать примерно на 20 минут при комнатной температуре.

Чтобы удобно работать, смазываем руки, тесто и стол растительным маслом. Тесто делим на кусочки примерно по 30 г, каждый немного раскатываем.

На каждый вареник "Мастер Шеф" Елизавета Глинская кладет вместе вишню и клубнику, по 0,5 ч.л. сахара, 1/4 ч.л. крахмала. Залепляем вареники и складываем их на сито, тоже смазанное растительным маслом.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская в сотейнике доводит до кипения воду, сверху ставит сито с варениками и готовит их на пару под крышкой примерно 7-8 минут. Готовые вареники смазываем сливочным маслом.

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