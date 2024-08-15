Если в кабачковую икру добавить немного грибов, то получится невероятно вкусно – звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская показала оригинальный рецепт.

Елизавета Глинская, которая была победительницей одного из сезонов и судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом самой вкусной кабачковой икры.

Для приготовления кабачковой икры "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

кабачки - 1,5 кг

лук – 400 г

перец болгарский – 400 г

помидоры – 400 г

морковь – 300 г

грибы (шампиньоны, вешенки или эринги) - 200 г

чеснок – по вкусу

перец чили – по вкусу

растительное масло – 30 г

соль – по вкусу

укроп – по желанию

Сначала нужно подготовить овощи. Кабачки, морковь, болгарский перец, лук и грибы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает мелкими кубиками. Из перца чили удаляем семена и мелко нарезаем. Чеснок выжимаем через пресс.

Помидоры бланшируем: делаем надрезы крест-накрест, заливаем кипятком на одну минуту, а затем заливаем на несколько минут холодной водой. Чистим помидоры от кожуры и нарезаем их мелкими кубиками.

На дно большой кастрюли наливаем растительное масло, выкладываем нарезанные кабачки, лук, перец болгарский и чили, морковь, помидоры, грибы и чеснок. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет соль по вкусу, вливает 100 г воды, ставит овощи на средний огонь и тушит 1-1,5 часа, периодически помешивая.

В конце "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет к кабачковой икре мелко нарезанный укроп, при необходимости подсаливает и убирает кастрюлю с огня.

Готовую кабачковую икру оставляем охлаждаться. Если хотите, чтобы в икре ощущались кусочки овощей, то оставляйте так, а если хотите идеально нежную консистенцию, то можно перебить все блендером до однородности.

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