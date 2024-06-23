Это печенье готовится из простых ингредиентов, которые практически всегда есть в холодильнике, очень легко и быстро, а получается невероятно вкусным и нежным.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом нежного и вкусного творожного печенья, которое очень просто готовится и многим напомнит детство.

"Обожаю это печенье. Мама очень часто пекла мне его в детстве. А уже когда я выросла, то мы пекли его в пекарне, и гости покупали его килограммами", – рассказала шеф-повар.

Для приготовления творожного печенья нам понадобится:

творог (лучше брать в брикете, немного влажный) – 200 г

мука пшеничная – 280 г

сливочное масло – 180 г

яйцо – 1 шт.

сода – 4 г

сахар и корица для посыпки печенья

Холодное сливочное масло натираем на терке. Добавляем муку, яйцо, творог, соду и замешиваем тесто.

"Не бросайте сразу всю муку. Немножко оставьте. Если липнет к рукам, то добавляем еще немного муки. Это зависит от марки творога. Может потребоваться немного больше. Тесто должно быть эластичное и не липнуть к рукам", - пояснила шеф-повар.

Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минимум на 30 минут. После этого раскатываем тесто на столе, присыпанном мукой, и стаканом вырезаем круги, как на вареники.

Каждый круг теста кладем на смесь сахара с корицей и немного прижимаем, заворачиваем сахаром внутрь, а затем снова в сахар, еще раз заворачиваем и последний раз прижимаем в сахар. Хорошо прижимаем печенье, иначе оно раскроется в процессе выпечки.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку до румяности примерно на 25-30 минут.

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