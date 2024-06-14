Если вы любите чебуреки, но не хотите возиться с тестом, то этот простой и быстрый рецепт из лаваша от суперфиналистки "Мастер Шеф - 12" – идеальный вариант.

На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и сочные чебуреки из лаваша.

"Это просто идеальный рецепт на случай, когда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени возиться с тестом и долго готовить. Чебуреки получаются с хрустящей корочкой, сочной начинкой, а главное быстро!", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления чебуреков из лаваша "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

мясной фарш (любой) – 0,5 кг

вода – 150 г

соль и перец – по вкусу;

зелень (петрушка или кинза) – 10 г

лук репчатый – 2 шт.

сыр твердый – 200 г

лаваш круглый – 8-10 шт.

растительное масло для жарки

Лук натираем на терке или перебиваем блендером. Смешиваем мясной фарш, измельченный лук, мелко нарезанную зелень, добавляем воду, соль и перец по вкусу и все перемешиваем.

Лаваш "Мастер Шеф" Ольга Рябенко полностью погружает в воду на две секунды, чтобы он немного размяк.

На одну половину круглого лаваша выкладываем мясную начинку, сверху добавляем тертый сыр, складываем лаваш пополам и хорошо прижимаем края. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко дополнительно позажимала края лаваша с помощью вилки.

Жарим наши чебуреки из лаваша на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на умеренном огне до золотистости с обеих сторон.

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