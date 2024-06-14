Прежде чем приступить к работе, лучше всего собрать все необходимое для чистки решетки для шашлыка от ржавчины.

Самый простой способ очистить решетку для шашлыка от ржавчины — с помощью соли и уксуса.

Образование ржавчины на гриле может быть очень неприятным, особенно когда вам хочется приступить к приготовлению пищи.

Чтобы очистить гриль с помощью соли и уксуса, вам понадобится:

1 стакан обычной поваренной соли

2 чашки белого уксуса

1 прочный мешок для мусора

Одноразовые салфетки или тряпки.

Указанное количество соли и уксуса предназначено для очистки одной достаточно стандартной решетки для гриля, поэтому, если вы делаете более одной, просто добавьте такое же количество еще раз на каждую дополнительную решетку.

Лимонный сок и стиральный порошок поможет очистить решетку для шашлыка от ржавчины. Лимонный сок и порошкообразное моющее средство действуют аналогично соли и уксусу, создавая кислотный раствор, растворяющий ржавчину на решетках.

Лимонный сок немного менее эффективен, чем соль и уксус, а лимонный сок может привести к тому, что вещи станут немного липкими, но он отлично работает с небольшими участками ржавчины.

Уксус и пищевая сода. Если у вас есть пятна ржавчины в местах, которые трудно почистить, то избавиться от них поможет приготовление пасты из белого уксуса и пищевой соды. Смешайте пищевую соду и уксус в соотношении 2:1 до густой пасты и быстро нанесите ее.

Кислота в уксусе разъедает ржавчину на решетке для шашлыка, а пищевая сода вступает в реакцию с кислотой, вызывая пену, которая помогает ей проникнуть.

Коммерческое средство для удаления ржавчины на решетках гриля — еще один вариант, который широко доступен в большинстве розничных магазинов.

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