Когда вы готовите еду с любимой кухонной посудой, даже самые приятные блюда могут оставить стойкий запах.

Избавиться от запахов приготовления пищи на самом деле проще, чем вам кажется. Главное – следуйте нашим советам.

Как избавиться от запахов проветриванием

Один из простых способов уменьшить влияние запахов от еды – убедиться, что ваша кухня хорошо проветривается.

Если в плите есть вытяжка, попробуйте включить ее, как только начнете готовить. Вытяжные вентиляторы фильтруют пар, дым и запахи. Однако фильтры могут заблокироваться накоплением жира и бактерий, что может усугубить неприятные запахи. Поэтому желательно регулярно мыть фильтры – большинство можно легко отсоединить от колпака плиты.

Открыть окно – это еще один эффективный способ позволить выветриться паре и запахам пищи и избавиться от них. Хороший ветерок вынесет частицы запаха и поможет свежему воздуху циркулировать.

Как избавиться от запахов свечами

Большинство ароматических свеч создают отличный аромат. Однако когда дело доходит до кулинарных запахов, большинство свечей маскируют неприятные запахи, а не избавляются от них. Свечи для удаления запаха также известны как свечи шеф-повара, специально разработанные для устранения неприятного кухонного запаха и создания приятного аромата на его месте.

Один из самых больших брендов шеф-свечей использует уникальную «одорфоильную технологию», чтобы разрушать молекулярную структуру нежелательных запахов и нейтрализовать их.

Популярные эфирные масла, используемые в свечах Chef's, это базилик, герань и пачули. Они оставляют вашу кухню свежим, бодрящим ароматом.

Как избавиться от запахов лимоном

Есть ли что-нибудь, чего не может скромный лимон? От удаления пятен из столешницы до удаления накипи из чайников, лимоны можно использовать для различных бытовых задач. Они также могут помочь справиться с неприятными кухонными запахами.

Разрежьте лимон пополам, добавьте его в кастрюлю с кипящей водой и дайте повариться примерно десять минут. Цитрусовый пар нейтрализует неприятные запахи, оставляя после себя нежный аромат.

Лимонный метод особенно хорош для борьбы с запахами чеснока, перца и лука. Поэтому больше не нужно волноваться о тех висящих!

Источник: zyliss

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