Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике и морозилке – этот вопрос интересует многих.

Выполнение этих пяти шагов поможет вам определить и устранить неприятный запах в холодильнике и морозильной камере (и предотвратить его возвращение).

1. Опустите холодильник и морозильную камеру

Чтобы избавиться от этого запаха в холодильнике и морозильной камере, пора засучить рукава и приступать к работе. Первый шаг – опустошить полки и ящики, чтобы хорошо видеть поверхность холодильника, – говорит Энн Руоцци, соучредитель ThearpyClean.com. После удаления и размещения на вашем прилавке начинайте проверку и очистку.

2. Очистите холодильник и морозильную камеру.

Возможно, вы читали несколько способов дезодорации холодильника и морозильника, которые используют такие ингредиенты, как яблочный уксус, древесный уголь или кофейная гуща. Если вы действительно хотите избавиться от этого запаха, пропустите их — ничто не работает так хорошо, как тщательная очистка.

Для начала сбрызните внутренние поверхности или смесью воды с уксусом, или универсальным моющим средством на растительной основе, и протрите все теплым влажным полотенцем из микрофибры, говорит Руоцци. Начните сверху и двигайтесь вниз; не забывайте о боковинах и задней части холодильника. «Если ваши полки съемные, мытье их мягким мылом и теплой водой в раковине может быть более эффективным», – говорит она.

3. Избавиться от запаха можно, проверив всю еду

Ваш холодильник и морозильная камера могут блестеть и свободны от бактерий, но работа еще не сделана, поэтому не кладите все продукты обратно в назначенное место. Вместо этого проверьте здоровье каждого продукта, включая приправы и другие основные продукты, например масло. Этот шаг критический: запахи в холодильнике или морозильной камере возникают по многим причинам, но одним из основных источников является сама пища, говорит Морган Эберхард. Это не всегда признак порчи: некоторые продукты просто выделяют резкий запах, в частности чеснок, сырая рыба и зловонные сыры, даже если их правильно хранить в холодильнике.

Но испорченная еда пахнет хуже. «Даже в холодильнике пищевые продукты со временем начинают разлагаться. Когда пища портится, микробы, такие как бактерии, дрожжи и плесень, растут и питаются разлагающейся пищей», — говорит Эберхард. «Эти микробы сами производят благоухающие химические вещества (подумайте о запахе плесени), а пища создает запахи, когда микробы ее разлагают».

Если ваша еда испортилась, выбросьте ее или поместите в компост. Кроме того, проверьте срок годности , чтобы вы могли выбросить и заменить в случае необходимости. Двигаясь вперед, каждый раз, когда вы видите, что еда закончилась, извлеките ее из своего холодильника, а затем также уберите. «Часто пропускают любую утечку или пропитку пищевого продукта на ящик или поверхность холодильника», — говорит Эберхард. «Эта остаточная хлам будет продолжать разлагаться и вызывать запахи».

4. Составьте график уборки и проверьте температуру

Глубокая очистка холодильника и морозильной камеры – дело тяжелое. Вместо того, чтобы ждать зловонной мотивации, мойте свой холодильник каждую неделю, чтобы предотвратить запахи, говорит Шанте Дакворт, профессиональный домашний организатор. Кроме того, что на вашей кухне нет запаха, это также позволяет вам спланировать еду на следующую неделю; выбрасывая старую еду, составьте список покупок для предстоящей поездки в продуктовый магазин.