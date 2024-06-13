Мобилизация в Украине продолжается. Постоянные скандалы с раздающими повестки представителями ТЦК подорвали к ним доверие. Поэтому в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждают возможность передачи функций ТЦК гражданским органам.

Об этом заявил заместитель председателя комитета, народный депутат Егор Чернев во время эфира телемарафона.

Он прокомментировал потасовку между работниками "скорой помощи" и ТЦК, произошедшую 11 июня в Одессе. Случившуюся ситуацию он назвал позорной. По его словам, профильный комитет Верховной Рады рассматривает варианты предотвращения подобных инцидентов в будущем.

"И один из вариантов – пока на уровне обсуждения – это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это – один из вариантов", – сказал Чернев.

Народный депутат отметил, что комитет ожидает от правительства четко выписанных норм бронирования, а именно подзаконных актов в закон о мобилизации, разработанных Кабинетом Министров.

"Мы также задаем вопрос Кабмину, почему так долго. Недавно было принято одно из постановлений, но это все равно не самая совершенная версия по вопросам бронирования. Это настраиваемый постоянный процесс, но пока он налаживается, случаются такие ситуации", - подытожил он.

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