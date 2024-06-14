Ресторатор, шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом омлета на завтрак, для него не нужны ни молоко, ни сметана.

По словам Евгения Клопотенко, это не просто омлет, а идеальный омлет. И для его приготовления не понадобятся сливки, молоко, сметана или мука.

Все очень просто, быстро, но очень и очень вкусно. Настолько, что многие из тех, кто воспользовался этим рецептом, теперь любит только такой омлет.

«Очень вкусный омлет!»,

«Теперь готовлю омлет только так и никак иначе»,

«Вкусный. Ребенку только он и нравится»,

«Очень вкусно и красиво»,

«Я не любила омлет, а после этого видео дважды делала» , – делились с Клопотенко своими впечатлениями подписчики на его страницу в Инстаграм.

Как приготовить идеальный омлет.

Итак, для идеального омлета по рецепту Клопотенко понадобятся следующие ингредиенты: сливочное масло, два яйца и соль.

Яйца Клопотенко вбил в миску, смешал вилкой и вылил в горячую сковороду с растопленным сливочным маслом. Сковорода, кстати, должна быть горячей, а не раскаленной.

«Жду пока нижний слой прихватится. И начинаем скручивать омлет в рулет. До конца, вниз», - комментировал Евгений ход приготовления омлета.

Как приготовить идеальный омлет.

Как приготовить идеальный омлет |

Теперь переворачиваем омлет из сковороды на тарелку.

«Он имеет хорошую форму, хорошую структуру. Идеально нежный. Это называется идеальный французский омлет», – рассказывал Евгений Клопотенко.

Последние новости Украины:

Сочный и хрустящий завтрак: ароматный рецепт без особых забот.

Завтрак через 15 минут из яиц, но не омлет: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснятины на утро.

Это самый безобидный рецепт быстрой пиццы: прямо на сковороде.