Юрист объясняет, что действия правоохранителей при обнаружении нарушителя комендантского часа зависят от конкретной ситуации.

Военное положение в Украине продолжается, поэтому в стране установлен комендантский час и продолжается мобилизация.

Нарушение комендантского часа в Украине карается штрафом, повторное нарушение может привести к удвоению штрафа, исправительным работам или административному аресту до 15 суток. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Для тех, кто нарушил комендантский час, важно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Это поможет быстрее разрешить ситуацию на месте и избежать задержания.

Юрист объясняет, что действия правоохранителей при обнаружении нарушителя комендантского часа зависят от конкретной ситуации. У них могут потребовать объяснений, документов, составить протокол или даже доставить нарушителя в отделение полиции.

Следует отметить, что уважительные причины, такие как срочная медицинская помощь или чрезвычайная ситуация, могут быть учтены патрульными, принимающими решение на месте.

Штрафы за правонарушение комендантского часа составляют от 170 до 510 гривен. В случае повторного нарушения за год сумма штрафа удваивается. Также могут быть применены исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, в Киеве мужчина во время комендантского часа вылез на служебный автомобиль и избил полицейского. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: РБК-Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.