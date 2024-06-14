Муж пояснил, что зимой он прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации, но избежал службы.

В Тернопольской области осудили мужчину, который избегал мобилизации и скрывался от ТЦК. Более того, он скрылся из учебного полигона. Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

Согласно сведениям, предоставленным судом, в январе 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации. Позже он получил "боевую" повестку, но уклонился от военной службы во время военного положения. На суде он признал свою вину, объяснив, что зимой прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации.

В материалах суда говорится, что после получения повестки на отправку на следующий день он явился. Его отправили в Тернополь, а оттуда на учебный полигон во Львов. Однако у него очень сильно поднялось давление, и его отправили домой. Никаких документов ему не выдали. Когда вечером он вернулся в город Кременец, ему снова вручили повестку на отправление на следующий день, на этот раз в Житомир.

Мужчина заявил, что из-за высокого давления он решил уклониться от мобилизации. Он не обращался к врачам и занимался самолечением в течение года, поскольку уходил от работников Территориальных военных комиссий. Житель Тернопольщины добавил, что не желает служить в армии.

Суд тщательно проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.