По данным суда, в январе 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации, но хитростью ему удалось избежать мобилизации.

В Тернопольской области осудили мужчину, который избегал мобилизации и скрывался от ТЦК. Мужчина на суде вину признал и не отрицал нарушения закона со своей стороны. Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, в январе 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации. Позже он получил "боевую" повестку, но уклонился от военной службы во время введения военного положения. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и объяснил, что зимой прошел медицинское обследование, подтвердившее его пригодность к мобилизации.

Как говорится в материалах дела, после этого ему была выдана боевая повестка для отправки, и на следующий день он появился. Его направили в Тернополь, а оттуда – во Львов. Однако у него сильно повысилось давление, и его отправили домой без предоставления документов. Вернувшись в городе Кременец в тот вечер, ему снова вручили повестку для отправки через день, на этот раз в Житомире.

Мужчина признался, что из-за высокого давления он решил избежать мобилизации. Он не обращался к врачам и решил самостоятельно лечиться, поскольку уходил от контакта с работниками ТЦК в течение года. Житель Тернопольщины заявил, что не желает служить в армии.

После анализа материалов дела суд признал мужчину виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

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