Летом, когда стало так много свежих и полезных овощей, драники можно приготовить не из картофеля, как обычно, а из кабачков.

Рецептом сочных, нежных и полезных дерунов из кабачков поделилась известная актриса и телеведущая Ольга Сумская.

«Это легкое и нежное блюдо, которое очень быстро готовится», - подчеркнула Сумская в эфире программы «Вкус дня».

И для приготовления дерунов из кабачков нужны такие ингредиенты: кабачки – 2-3 шт, яйцо – 1 шт, 3-4 ст.л муки, перец и соль по вкусу, а также чеснок – 2-3 зуб, оливковое масло, сметана и укроп.

Как приготовить деруны из кабачков.

Ход приготовления дерунов из кабачков начинается так же, как из картофеля. Кабачки необходимо натереть на крупной. Также можно на маленькой.

«Я смешиваю. Смотрите, немного мелкой для того, чтобы была разная консистенция», - отметила Сумская, готовя деруны из кабачков.

Выкладываем натертые кабачки в глубокую миску и добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем.

Как приготовить деруны из кабачков.

Лишнюю влагу из натертых кабачков необходимо отжать. Добавляем в кабачки яйцо и снова перемешиваем. Теперь добавляем муку.

«Это очень важный момент, потому что нельзя и переборщить с мукой, и положить мало. Если муки больше, чем надо, деруны из кабачков будут слишком жесткими. А если мало, то они расползутся. Надо угадать», – подчеркнула Сумская.

Теперь добавляем в кабачки чеснок, который предварительно необходимо натереть.

Теперь разогреваем масло на сковороде. Поверхность должна быть хорошо разогрета, чтобы кабачковые деруны не прилипли.

Как приготовить деруны из кабачков |

Выкладываем деруны ложкой и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

«Традиционно деруны подают к столу со сметаной, но сегодня мы приготовим сметанный соус», - подчеркнула Ольга Сумская.

И для этого нужно измельчить укроп и добавить его к сметане. Также соус нужно посолить. Перемешиваем и нежный соус к кабачковым дерунам готов!

Выкладываем деруны на тарелку и наслаждаемся вкусом!

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