Рецептом вкусного блюда, которое можно приготовить к завтраку, поделился известный ведущий Руслан Сеничкин, пишет Politeka.net.
И для его приготовления понадобятся такие ингредиенты: хлеб – 2 кусочкаа, ветчина – 50 г, твердый творог – 50 г., сыр сулугуни – 50 г., пекинская капуста – 50 г., томаты черри – 50 г, майонез.
«Будет суперсырный и сочный сэндвич», – подчеркнул Сеничкивн в эфире программы «Завтрак с 1+1».
Что можно вкусно приготовить на завтрак.
Твердый сыр, натертый на мелкую терку, Руслан выложил на хорошо разогретую сковороду.
«Нужна такая консистенция, чтобы он тянулся и было немного пузырьков. Но он не должен подгореть», – прокомментировал телеведущий ход приготовления завтрака.
«Берете хлеб – нарезанный или тостовый. И теперь на этот сыр на сковороде, который жарится, выкладываем хлебчик. Немного прижимаем», – рассказал ведущий.
Что можно вкусно приготовить на завтрак.
Далее осторожно переворачиваем и пусть жарится на среднем огне. Сочные листья пекинской капусты выкладываем сверху на хлеб и сыр, добавляем майонез, ветчину, помидоры черри и сулугуни. По словам ведущего, блюдо получится сочным и нежным.
«Выложили все слоями и одной половинкой хлеба накрываем другую. Немного прижимаю и забираю со сковороды», – рассказал Сеничкин.
Разрезаем пополам.
«Вот он, суперсырный, сочный сэндвич», – подчеркнул телеведущий «Завтрак с 1+1».
Таким сэндвичем можно и позавтракать, и порекусить на работе или в дороге.
Что можно вкусно приготовить на завтрак.
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