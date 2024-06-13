Сотрудник ТЦК в Харьковской области жестко подрался с мужчиной прямо на улице, досталось и женщине, которая заступалась за гражданского.

Сегодня, 10 июня, в городе Мерефа произошла потасовка между военнослужащими и гражданским мужчиной и женщиной. На этот инцидент отреагировал областной Харьковский территориальный центр комплектования и социальной защиты. Об этом пишет пресс-служба Харьковского ОТЦК.

ТЦК усматривают в указанном инциденте еще один пример манипулятивного искажения информации при оповещении военнообязанных.

Представители военкомата объясняют, что их работники предложили гражданину предъявить военно-учетные документы. В ответ на это "получили отказ в грубой форме" и предложили подождать прибытие сотрудников Национальной полиции для дальнейшего рассмотрения ситуации.

Отмечается, что после этого несколько граждан, возможно родственники отказавшегося называться и предоставлять какие-либо документы, набросились на военнослужащих с грубыми высказываниями, оскорблениями их достоинства и нанесли несколько ударов, используя предмет, похожий на палку.

Один из военнослужащих получил телесные повреждения. Возбуждено уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении ими служебных обязанностей.

В ТЦК утверждают, что их работники сначала пытались уйти от конфликта и только потом были вынуждены отстаивать себя. Этот этап конфликта зафиксирован на опубликованных видеозаписях, а фрагменты видео перед потасовкой не распространили в Сети.

Как добавили в Харьковском ОТЦК, по факту этого инцидента назначена служебная проверка, начато досудебное расследование органами Национальной полиции.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.