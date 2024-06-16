На этот раз у себя в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как приготовить мясо для шаурмы в домашних условиях.
"Рецептов вкусного куриного мяса никогда не бывает много) Сегодня делюсь пикантным и сочным рецептом, который точно запомнится и понравится всем", – рассказала звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления куриной шаурмы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- филе куриного бедра – 5-6 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- картофель – 1 шт.
Чтобы приготовить маринад к курице, звезда "Мастер Шеф" взяла:
- греческий йогурт – 2 ст.л;
- паприка – 1 чайная ложка;
- хлопья перца чили – ⅓ ч.л.
- сванская соль – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
- чеснок – 5 зуб.
- сок половинки лимона
Для масляной глазури нам понадобится:
- сливочное масло (растопленное) – 60 г
- цедра и сок половинки лимона
- петрушка или кинза (мелко нарезанная) – 1 ст.л.
К курице "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет все ингредиенты маринада, хорошо перемешивает, накрывает пленкой и оставляет на 30 минут, чтобы мясо промариновалось.
Лук разрезаем пополам. На деревянную или металлическую шпажку нанизываем половину луковицы, затем курицу, а в конце вторую половину лука. С картошки срезаем одну сторону, как на видео, и ставим на нее шпажки с мясом.
Отправляем мясо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Сливочное масло растапливаем, добавляем сок и цедру лимона, зелень, перемешиваем, смазываем этой глазурью курицу и отправляем ее в духовку еще на 10 минут – и мясо для шаурмы готово.
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