На этот раз у себя в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как приготовить мясо для шаурмы в домашних условиях.

"Рецептов вкусного куриного мяса никогда не бывает много) Сегодня делюсь пикантным и сочным рецептом, который точно запомнится и понравится всем", – рассказала звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления куриной шаурмы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе куриного бедра – 5-6 шт.

лук репчатый – 1 шт.

картофель – 1 шт.

Чтобы приготовить маринад к курице, звезда "Мастер Шеф" взяла:

греческий йогурт – 2 ст.л;

паприка – 1 чайная ложка;

хлопья перца чили – ⅓ ч.л.

сванская соль – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

чеснок – 5 зуб.

сок половинки лимона

Для масляной глазури нам понадобится:

сливочное масло (растопленное) – 60 г

цедра и сок половинки лимона

петрушка или кинза (мелко нарезанная) – 1 ст.л.

К курице "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет все ингредиенты маринада, хорошо перемешивает, накрывает пленкой и оставляет на 30 минут, чтобы мясо промариновалось.

Лук разрезаем пополам. На деревянную или металлическую шпажку нанизываем половину луковицы, затем курицу, а в конце вторую половину лука. С картошки срезаем одну сторону, как на видео, и ставим на нее шпажки с мясом.

Отправляем мясо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Сливочное масло растапливаем, добавляем сок и цедру лимона, зелень, перемешиваем, смазываем этой глазурью курицу и отправляем ее в духовку еще на 10 минут – и мясо для шаурмы готово.

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