Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как вкусно замариновать и пожарить шашлык из курицы.

"Делюсь рецептом шашлыка, по которому мясо получается мягким, нежным и сочным!", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".

Для приготовления сочного куриного шашлыка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе куриного бедра – 1 кг

бекон – 600 г

Для маринада нам понадобится:

лук репчатый – 2 шт.

соль – 1 ст.л.

перец черный молотый – 2 ч.л.

специи для барбекю – 2 ч.л.

чабрец или розмарин

растительное масло

Филе куриного бедра "Мастер Шеф" Ольга Рябенко хорошо отбивает.

В миске смешиваем отбитое мясо, нарезанный полукольцами лук, соль, перец, специи для барбекю, добавляем чабрец или розмарин и растительное масло. Хорошо все перемешиваем, накрываем и отправляем в холодильник на 1 час, чтобы курица промариновалась.

На пищевую пленку звезда "Мастер Шеф" выкладывает слайсы бекона, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз), сверху курицу и закручивает в рулет. В этот рулет вставляем шампуры и разрезаем.

Жарить такой шашлык нужно примерно 15-20 минут до золотистого цвета со всех сторон.

"Сохраняйте и делайте ваш отдых на природе разнообразным и вкусным", – отметила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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