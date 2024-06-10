Мужчина был признан годным к военной службе - он получил повестку и должен был явиться в ТЦК 1 марта 2023, однако не явился.

В Хмельницкой области мужчину, больше года избегавшего мобилизации, осудили. Представитель ТЦК отметил, что мужчина в воинских частях сообщал о злоупотреблении алкоголем и плохом здоровье, из-за чего его не принимали на службу.

Об этом идет речь в приговоре Изяславского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина был признан годным к военной службе. Он получил повестку и должен был явиться в ТЦК 1 марта 2023, однако более года избегал мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил, что получил повестку о вызове на 1 марта 2023 года для призыва по мобилизации и отправке в воинскую часть для прохождения службы. Однако, считая, что работники ТЦК должны были его забрать, он не явился. Муж добавил, что хотел добровольно мобилизоваться, но ни одна военная часть его не брала на службу.

На суде работник ТЦК объяснил, что мужчину возили в пять разных воинских частей. Однако мужчина постоянно жаловался на свое состояние здоровья, отмечал, что на его содержании находится пожилая мать, и рассказывал о своей зависимости от алкогольных напитков. Поэтому его не брали на службу.

Суд учел наличие у мужа матери 1940 года и тот факт, что он добровольно согласился на мобилизацию, но воинские части отказались принять его на службу.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к одному году испытательного срока.

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