Благодаря такому тесту и зелени с сыром, начинка покажется в булочках еще более мягкой, рассказывает украинская кулинарная блогерша.

Дя сытного перекуса с утра хорошо подойдут булочки с такой начинкой, сыр при этом можете выбрать по вкусу, какой больше нравится. Об этом делится украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

100 мл теплого молока

250 мл кефира 2,5%

1,5 ст. ложки сахара

25 г живых дрожжей

2 яйца

1 чайная ложка соли

650-700 г муки

100 мл масла

Начинка:

2-3 яйца

150 г сыра моцарелла

Пучок укропа и зеленого лука

Соль по вкусу

Инструкции:

В большой миске смешайте теплое молоко, теплый кефир, сахар, живые дрожжи, яйца, соль и масло. Хорошо перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто до гладкости и эластичности. Тесто должно отходить от рук. Переложите его в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40 минут, чтобы тесто подошло.

Пока тесто подымается, приготовьте начинку: смешайте измельченные яйца с натертым сыром и мелко нарезанной зеленью. Посолите по вкусу.

Разделите подошедшее тесто на 12 равных частей. Сформируйте из них шарики и выложите на противень, покрытый пергаментом. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 15 минут.

На каждом шарике сделайте углубление и положите в него приготовленную начинку. Смажьте бока булочек яйцом.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 20-25 минут, или пока булочки не станут золотистыми сверху.

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