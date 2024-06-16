Дя сытного перекуса с утра хорошо подойдут булочки с такой начинкой, сыр при этом можете выбрать по вкусу, какой больше нравится. Об этом делится украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
- 100 мл теплого молока
- 250 мл кефира 2,5%
- 1,5 ст. ложки сахара
- 25 г живых дрожжей
- 2 яйца
- 1 чайная ложка соли
- 650-700 г муки
- 100 мл масла
Начинка:
- 2-3 яйца
- 150 г сыра моцарелла
- Пучок укропа и зеленого лука
- Соль по вкусу
Инструкции:
В большой миске смешайте теплое молоко, теплый кефир, сахар, живые дрожжи, яйца, соль и масло. Хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто до гладкости и эластичности. Тесто должно отходить от рук. Переложите его в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40 минут, чтобы тесто подошло.
Пока тесто подымается, приготовьте начинку: смешайте измельченные яйца с натертым сыром и мелко нарезанной зеленью. Посолите по вкусу.
Разделите подошедшее тесто на 12 равных частей. Сформируйте из них шарики и выложите на противень, покрытый пергаментом. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 15 минут.
На каждом шарике сделайте углубление и положите в него приготовленную начинку. Смажьте бока булочек яйцом.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 20-25 минут, или пока булочки не станут золотистыми сверху.
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