Этот рецепт котлет хорошо подходит тем, кому надоели обычные мясные шарики и они желают действительно чего-то особенного, делится кулинарный блогер.

Такой перекус хорошо сочетается с любым гарниром, при этом котлеты удобно готовить за несколько минут, поскольку продуктов для этого нужно не так много, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Котлетки в беконе

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

Полоски сырокопченого бекона (количество зависит от количества котлеток)

150 г сыра моцарелла

0,5 шт лука

Пара веточек укропа

Соль и перец по вкусу

Инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.

В большой миске смешайте куриный фарш, измельченный лук, соль, перец и нарезанный укроп.

Сформируйте небольшие шарики из фарша, в середину каждого положите кусочек моцареллы.

Оберните каждый шарик полоской сырокопченого бекона, чтобы он полностью покрыл фарш.

Выложите котлетки на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.

Выпекайте котлетки в разогретой духовке при 180 градусах около 35-40 минут, или пока бекон не станет золотисто-коричневым.

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