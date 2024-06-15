Такой перекус хорошо сочетается с любым гарниром, при этом котлеты удобно готовить за несколько минут, поскольку продуктов для этого нужно не так много, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Котлетки в беконе
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- Полоски сырокопченого бекона (количество зависит от количества котлеток)
- 150 г сыра моцарелла
- 0,5 шт лука
- Пара веточек укропа
- Соль и перец по вкусу
Инструкции:
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
В большой миске смешайте куриный фарш, измельченный лук, соль, перец и нарезанный укроп.
Сформируйте небольшие шарики из фарша, в середину каждого положите кусочек моцареллы.
Оберните каждый шарик полоской сырокопченого бекона, чтобы он полностью покрыл фарш.
Выложите котлетки на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
Выпекайте котлетки в разогретой духовке при 180 градусах около 35-40 минут, или пока бекон не станет золотисто-коричневым.
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