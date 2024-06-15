Благодаря обновленному рецепту бортики на пицце будут хрустящие и очень тонкие, так что можно спокойно их есть, не оставляя напоследок.

Пицца с тонким тестом и хрустящей корочкой может быть с универсальной начинкой, главное правильно подготовиться, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

10 г живых дрожжей или 3 г сухих дрожжей

200 г воды (10-12°C)

300 г муки

6 г соли

10 г оливкового масла

Для начинки:

томатный соус

колбаса

сыр

Приготовление:

Измельчите живые дрожжи в миске, залейте их холодной водой (10-12°C) и размешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку в дрожжевой раствор и замешайте тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 30-35 минут.

Через 30 минут добавьте соль и часть оливкового масла в тесто, затем тщательно вымешайте. Добавляйте оставшееся масло постепенно, вымешивая тесто каждый раз. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 20-25 минут.

Присыпьте стол мукой для удобства работы с тестом. Разделите тесто на две равные части. При формировании кругов встряхните лишнюю муку, подворачивайте и округляйте тесто.

Накройте тесто полотенцем и оставьте еще на 10-15 минут для расстойки. Переложите тесто на припорошенный мукой пергамент. Растягивайте тесто от центра к краям, подталкивая пузырьки пальцами к бортикам.

Смазывайте тесто томатным соусом, затем выкладывайте нарезанную колбасу и сыр. Разогрейте духовку до максимальной температуры. Выпекайте пиццу в течение 8 минут до готовности.

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