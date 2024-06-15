Пицца с тонким тестом и хрустящей корочкой может быть с универсальной начинкой, главное правильно подготовиться, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
- 10 г живых дрожжей или 3 г сухих дрожжей
- 200 г воды (10-12°C)
- 300 г муки
- 6 г соли
- 10 г оливкового масла
Для начинки:
- томатный соус
- колбаса
- сыр
Приготовление:
Измельчите живые дрожжи в миске, залейте их холодной водой (10-12°C) и размешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку в дрожжевой раствор и замешайте тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 30-35 минут.
Через 30 минут добавьте соль и часть оливкового масла в тесто, затем тщательно вымешайте. Добавляйте оставшееся масло постепенно, вымешивая тесто каждый раз. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 20-25 минут.
Присыпьте стол мукой для удобства работы с тестом. Разделите тесто на две равные части. При формировании кругов встряхните лишнюю муку, подворачивайте и округляйте тесто.
Накройте тесто полотенцем и оставьте еще на 10-15 минут для расстойки. Переложите тесто на припорошенный мукой пергамент. Растягивайте тесто от центра к краям, подталкивая пузырьки пальцами к бортикам.
Смазывайте тесто томатным соусом, затем выкладывайте нарезанную колбасу и сыр. Разогрейте духовку до максимальной температуры. Выпекайте пиццу в течение 8 минут до готовности.
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