Такой пирог можно сделать за несколько минут, при этом удобно его готовить как в духовке, так и в мультипечи, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Для приготовления ягодного пирога понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- 75 г сахара
- 5 г ванильного сахара
- 75 г кефира, сметаны или йогурта
- 75 г молока
- 60 г масла
- 150 г муки
- 4-5 г разрыхлителя
- щепотка соли
- 150-200 г замороженных ягод
Приготовление:
В миску вбейте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар. Взбивайте смесь миксером до получения однородной массы. Если у вас есть миксер Russell Hobbs Turquoise 25891-56, используйте его для удобства.
К яичной смеси добавьте молоко, кефир (или сметану/йогурт), растопленное масло и щепотку соли. Перемешайте всё миксером на средней скорости до однородного состояния.
Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Постепенно добавляйте мучную смесь в яичную массу, аккуратно перемешивая миксером. Полученное тесто вылейте в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Рекомендуемый диаметр формы – 20 см, но можно использовать форму диаметром 18 см, тогда пирог будет выше.
Равномерно распределите замороженные ягоды по поверхности теста.
Поместите форму в мультипечь на режим «выпечка» или в предварительно разогретую духовку. Выпекайте до готовности. Или же поставьте в обычную духовку с выбранным режимом.
Последние новости Украины:
Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.
Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.
Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.