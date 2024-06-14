Благодаря простому рецепту можно сделать вкусный пирог с ягодами, главное использовать немного кефира или йогурта.

Такой пирог можно сделать за несколько минут, при этом удобно его готовить как в духовке, так и в мультипечи, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Для приготовления ягодного пирога понадобятся следующие ингредиенты:

2 яйца

75 г сахара

5 г ванильного сахара

75 г кефира, сметаны или йогурта

75 г молока

60 г масла

150 г муки

4-5 г разрыхлителя

щепотка соли

150-200 г замороженных ягод

Приготовление:

В миску вбейте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар. Взбивайте смесь миксером до получения однородной массы. Если у вас есть миксер Russell Hobbs Turquoise 25891-56, используйте его для удобства.

К яичной смеси добавьте молоко, кефир (или сметану/йогурт), растопленное масло и щепотку соли. Перемешайте всё миксером на средней скорости до однородного состояния.

Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Постепенно добавляйте мучную смесь в яичную массу, аккуратно перемешивая миксером. Полученное тесто вылейте в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Рекомендуемый диаметр формы – 20 см, но можно использовать форму диаметром 18 см, тогда пирог будет выше.

Равномерно распределите замороженные ягоды по поверхности теста.

Поместите форму в мультипечь на режим «выпечка» или в предварительно разогретую духовку. Выпекайте до готовности. Или же поставьте в обычную духовку с выбранным режимом.

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