Обсуждения на передовой сосредоточены на вопросе увеличения поставок снарядов от зарубежных партнеров и необходимости мобилизации, на которую надеется вся линия фронта.

Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады, защищающие территорию возле Очеретино, сообщают о том, что российские войска сосредотачивают усилия для новой атаки. Для предотвращения прорыва наши защитники активно контратакуют, нанося удары по тылам врага. Также военные на передовой поделились своими мыслями по поводу мобилизации и отношения к лицам, которые избегают призыва.

На передовой неподалеку от Очеретино продолжается бескомпромиссная война, утверждают десантники. Их главная задача – нанести как можно больше вреда оккупантам. Бойцы 25-й бригады уже уничтожили несколько батальонов вражеских сил, но командир ставит еще более амбициозные цели. Его цель – привести к тому, чтобы вдохновение для штурмования враждебных позиций вообще отсутствует.

С близлежащего лесного участка врага действуют чешские реактивные установки "Вампир". Наши войска ведут обстрелы в сторону Авдеевки, которая остается под оккупацией. Там у российских военных есть артиллерийская база, где сконцентрировано большое количество тяжелой техники.

Обсуждения в основном сосредоточены на вопросе увеличения поставок снарядов от зарубежных партнеров и необходимости мобилизации, на которую надеется вся линия фронта.

"Такая фраза часто звучит: как к нам придет, я пойду. Только хочется сказать, на какую сторону пойдешь? Я понимаю, что нас много, но этого недостаточно, врага больше. И партнеры мало помогают. Хочется больше помощи", - заявил Максим Деревенченко, артиллерист из 25-й воздушно-десантной бригады.

Источник: ТСН.

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