Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram показал, как приготовить насыщенный и ароматный зеленый борщ со щавелем.

Три главных секрета вкусного зеленого борща от судьи "Мастер Шеф" – насыщенный бульон, много зажарки и много разнообразной зелени. А готовится зеленый борщ очень просто, и это удобно делать как дома, так и в казане на природе.

В расчете на шесть литров готового зеленого борща "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

курица – 1 целая тушка + ~4 литра бульона

морковка и луковица на бульон

морковь - 2 больших

лук репчатый - 3 больших

растительное масло для жарки

яйца – 10 шт.

сметана – 500 г

картофель – 500-700 г

щавель - 700 г

шпинат - 200 г

зеленый лук, укроп, петрушка (также можно добавлять крапиву и молодую зелень чеснока) - 200 г

соль и перец – по вкусу

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский напомнил, что если в приготовлении вам важнее насыщенный бульон, то курицу кладем в холодную воду, а если мясо – то в кипяток.

Вместе с курицей отправляем в воду целую очищенную морковку и луковицу, а также по желанию душистый перец и чуть-чуть зелени сельдерея и варим насыщенный бульон. Соль добавляем в бульон примерно в середине приготовления.

Пока готовится бульон, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит зажарку: нарезает лук и морковь и жарит их на растительном масле до румяности.

Готовый бульон процеживаем, а курицу разбираем, удаляя кости.

Картошку нарезаем и добавляем в горячий бульон, доводим до кипения и варим в течение пяти минут. Далее добавляем зажарку, снова даем закипеть, добавляем крупно нарезанные щавель, шпинат и другую зелень, доводим еще раз до кипения и сразу снимаем с огня.

При необходимости добавляем еще соль. В готовый зеленый борщ добавляем вареные яйца, разрезанные пополам, куриное мясо, а также сметану.

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