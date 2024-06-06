Евгений "Лев" Полонский говорит о себе, как о максимальном уклонисте, человеке, который не собирался брать в руки оружие, кого-то защищать, прощаться с обычной мирной жизнью.

Евгений игнорировал боевые действия еще с 2014 года, считая, что они происходят не в его доме. Работал, воспитывал двоих детей, имел другие планы на жизнь.

Но сегодня для Полонского все по-другому. 24 февраля 2022 года, когда вражеские войска приближались к Киеву, мужчина понял, что пришло и ему время брать в руки оружие.

Сегодня Евгений «Лев» Полонский является обладателем награды главнокомандующего "Золотой крест".

«Я верю в победу – у нас других вариантов особо нет. Нам в любом случае нужно побеждать. Для этого нужно делать все то же, что мы делали первые полгода широкомасштабной войны», – сказал боец ​​в интервью «Украинской правде».

На передовой Евгений получил тяжелое ранение, мог уволиться, но не хочет. По словам «Льва», есть ощущение незавершенности и желание мести за побратимов.

Защитник отмечает, что в Вооруженных силах каждый может найти себя, в армии много профессий, которые не связаны даже с оружием, но тоже очень важны.

Говоря о многих разговорах относительно уклонистов, Евгений «Лев» Полонский предположил, что это также часть информационной войны.

«По моему мнению, большинство людей сейчас относятся к этому спокойно – если дадут повестку, то они пойдут. А те, кто не хотят воевать, или давно убежали, или сделали себе какие-то справки, пошли работать в цирк», – говорит мужчина.

Также Полонский уверен, что нужно идти "по-любому".

«Вариантов всего два: или ты сам пойдешь, или тебя заставят. Так лучше пойти с чистой совестью самому», - подчеркнул боец.

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