С 1 апреля 2024 года Пенсионный фонд Украины автоматически перечислил пенсии для работающих пенсионеров. Важно отметить, что это было сделано без необходимости дополнительных обращений пенсионеров. Эту информацию обнародовала пресс-служба ПФУ на своем канале в сети Telegram.

Перерасчет касался пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года имели 24 месяца страхового стажа или меньше, но прошло два года после назначения или предварительного перерасчета пенсии. Перерасчет был произведен на основании страхового стажа, накопленного до 1 марта 2024 года, включая январь и февраль этого года.

Поскольку данные об уплате единого взноса за первый квартал 2024 поступили в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае, фактический перерасчет был произведен именно в мае.

Благодаря автоматическому перерасчету пенсии работающие пенсионеры в июне получат повышенные выплаты, а также доплату за предыдущие два месяца – апрель и май.

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