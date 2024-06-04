Знання елементів захисту банкнот гривні та уважна їх перевірка під час розрахунків мінімізують ризики отримання підробок.

Фальшивомонетники стали менше виготовляти підроблені банкноти гривні, хоча й не припинили цю діяльність повністю. За даними Національного банку України за 2023 рік, на кожен мільйон справжніх купюр припадає близько 2,1 фальшивки, що є зниженням порівняно з попереднім роком. Про це повідомили в НБУ.

Проте існують ефективні методи виявлення фальшивих банкнот. Ось деякі з них:

Відчуття на дотик: Папір банкноти.

Рельєфність деталей на лицьовій стороні, яка досягається завдяки спеціальним друкарським технологіям. Перевірка проти світла: Наявність водяних знаків, таких як портрет, ідентичний тому, що зображений на лицьовій стороні, а також цифрове позначення номіналу чи символ гривні.

Наявність наскрізного елемента, який виглядає цілісно і без розривів при розгляданні купюри на світло.

Банкноти містять захисну стрічку, яка повністю вбудована в структуру паперу. Через збільшувальне скло при спрямуванні купюри на світло можна виявити зображення номіналу у прямому і перевернутому вигляді, а також напис "ГРН" і тризуб.

Додатковий спосіб перевірки справжності купюр полягає в зміні кута нахилу. Ось на що слід звернути увагу:

Зображення : На справжніх банкнотах вони змінюють колір при перегляді під різними кутами. Також, при зміні кута нахилу банкноти, спостерігається рух фонового зображення стрічки, що створює кінетичний ефект.

Полімерна стрічка: Частково вставлена у папір, наявна у банкнотах номіналом 100-500 грн. На ній зображено цифрове позначення номіналу, графічний знак гривні, і Державний герб України, що також має виражений кінетичний ефект.

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