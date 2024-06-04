Фальшивомонетники стали менше виготовляти підроблені банкноти гривні, хоча й не припинили цю діяльність повністю. За даними Національного банку України за 2023 рік, на кожен мільйон справжніх купюр припадає близько 2,1 фальшивки, що є зниженням порівняно з попереднім роком. Про це повідомили в НБУ.
Проте існують ефективні методи виявлення фальшивих банкнот. Ось деякі з них:
-
Відчуття на дотик:
- Папір банкноти.
- Рельєфність деталей на лицьовій стороні, яка досягається завдяки спеціальним друкарським технологіям.
-
Перевірка проти світла:
- Наявність водяних знаків, таких як портрет, ідентичний тому, що зображений на лицьовій стороні, а також цифрове позначення номіналу чи символ гривні.
- Наявність наскрізного елемента, який виглядає цілісно і без розривів при розгляданні купюри на світло.
Банкноти містять захисну стрічку, яка повністю вбудована в структуру паперу. Через збільшувальне скло при спрямуванні купюри на світло можна виявити зображення номіналу у прямому і перевернутому вигляді, а також напис "ГРН" і тризуб.
Додатковий спосіб перевірки справжності купюр полягає в зміні кута нахилу. Ось на що слід звернути увагу:
-
Зображення: На справжніх банкнотах вони змінюють колір при перегляді під різними кутами. Також, при зміні кута нахилу банкноти, спостерігається рух фонового зображення стрічки, що створює кінетичний ефект.
-
Полімерна стрічка: Частково вставлена у папір, наявна у банкнотах номіналом 100-500 грн. На ній зображено цифрове позначення номіналу, графічний знак гривні, і Державний герб України, що також має виражений кінетичний ефект.
Останні новини України:
Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.
Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.
Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.