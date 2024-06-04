Знание элементов защиты банкнот гривны и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок.

Фальшивомонетчики стали меньше производить поддельные банкноты гривны, хотя и не прекратили эту деятельность полностью. По данным Национального банка Украины за 2023 год, на каждый миллион настоящих купюр приходится около 2,1 фальшивки, что является понижением по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в НБУ .

Однако существуют эффективные методы обнаружения фальшивых банкнот. Вот некоторые из них:

Ощущение на ощупь : Бумага банкноты.

Рельефность деталей на лицевой стороне, которая достигается благодаря специальным типографским технологиям. Проверка против света : Наличие водяных знаков, таких как портрет, идентичен тому, что изображен на лицевой стороне, цифровое обозначение номинала или символ гривны.

Наличие сквозного элемента, который смотрится цельно и без разрывов при рассматривании купюры на свет.

Банкноты содержат защитную ленту, полностью встроенную в структуру бумаги. Через увеличительное стекло при направлении купюры на свет можно обнаружить изображение номинала в прямом и перевернутом виде, а также надпись "ГРН" и трезубец.

Дополнительный способ проверки подлинности купюр заключается в изменении угла наклона. Вот на что следует обратить внимание:

Изображение : На настоящих банкнотах они меняют цвет при просмотре под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты наблюдается движение фонового изображения ленты, что создает кинетический эффект.

Полимерная лента : Частично вставлена ​​в бумагу, в банкнотах номиналом 100-500 грн. На ней изображены цифровое обозначение номинала, графический знак гривны и Государственный герб Украины, также имеющий выраженный кинетический эффект.

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