Победительница шоу "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко показала, что можно спокойно есть плов и худеть, но лучше готовить полезный вариант этого блюда.

Победительница проекта "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусный плов из булгура без лишнего жира и калорий.

"Возвращаемся к вкусным рецептам, сегодня это вкусный обед, плов с сухофруктами без вреда для фигуры. Сохраняйте рецепт, пробуйте и не бойтесь экспериментировать с рецептами", - подчеркнула звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Для приготовления диетического плова победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

телятина – 200 г

булгур – 80 г (в сухом виде)

морковь – 100 г

лук – 100 г

чеснок - головка

сухофрукты (курага, чернослив) – 40 г

специи для плова

Лук для плова звезда "Зважені та щасливі" нарезает кубиками, мясо – небольшими кусочками, а морковь натирает на терке.

На капле оливкового масла сначала обжариваем лук, затем добавляем морковь, мясо и жарим до румяной корочки.

После этого засыпаем булгур, разравниваем его, заливаем водой, чтобы она покрывала наш плов, накрываем крышкой, доводим до кипения, а затем готовим на маленьком огне. Добавляем специи для плова, мелко нарезанные сухофрукты и головку чеснока для аромата.

В конце снимаем плов с огня и даем ему постоять 15 минут под крышкой.

Звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко отметила, что стандартная порция плова для худеющих – 350 г. Подаем его с 40 г листьев салата – и идеальный обед готов.

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