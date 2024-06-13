Победительница проекта "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусный плов из булгура без лишнего жира и калорий.
"Возвращаемся к вкусным рецептам, сегодня это вкусный обед, плов с сухофруктами без вреда для фигуры. Сохраняйте рецепт, пробуйте и не бойтесь экспериментировать с рецептами", - подчеркнула звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
Для приготовления диетического плова победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- телятина – 200 г
- булгур – 80 г (в сухом виде)
- морковь – 100 г
- лук – 100 г
- чеснок - головка
- сухофрукты (курага, чернослив) – 40 г
- специи для плова
Лук для плова звезда "Зважені та щасливі" нарезает кубиками, мясо – небольшими кусочками, а морковь натирает на терке.
На капле оливкового масла сначала обжариваем лук, затем добавляем морковь, мясо и жарим до румяной корочки.
После этого засыпаем булгур, разравниваем его, заливаем водой, чтобы она покрывала наш плов, накрываем крышкой, доводим до кипения, а затем готовим на маленьком огне. Добавляем специи для плова, мелко нарезанные сухофрукты и головку чеснока для аромата.
В конце снимаем плов с огня и даем ему постоять 15 минут под крышкой.
Звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко отметила, что стандартная порция плова для худеющих – 350 г. Подаем его с 40 г листьев салата – и идеальный обед готов.
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