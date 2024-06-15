На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась необычным рецептом вафельного торта со сгущенкой и кокосовой стружкой а-ля Рафаэлло.
"Очень легко готовится, без плиты и лишних усилий", – советует шеф-повар.
Чтобы приготовить вафельный торт а-ля Рафаэлло, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- вафельные коржи - 1 упаковка
- сгущенка (белая) - 300 г
- крем-сыр - 150 г
- миндаль – 50 г (или можно взять хлопья миндаля)
- шоколад белый – 200 г
- кокосовая стружка – 50 г + на обсыпку
Миндаль обжариваем и перебиваем блендером до крошки, но не очень мелко. Кокосовую стружку также можно немного обжарить, но это по желанию. Белый шоколад растапливаем на водяной бане.
Для приготовления крема смешиваем сгущенку с крем-сыром до однородности.
"Можно заменить крем-сыр маслом, но мне нравится именно с сыром", – отметила шеф-повар.
На тарелку, где будем собирать торт, кладем немного крема, чтобы вафля прилипла и было легче смазывать дальше. На первую прослойку шеф-повар выливает половину растопленного шоколада, размазывает и накрывает вторым коржом.
На второй корж выкладываем часть крема из сгущенки, размазываем и присыпаем кокосовой стружкой. Далее выкладываем вафельный корж, крем и миндаль, корж, крем и кокос, корж и оставшийся шоколад. Накрываем торт вафельным коржом и отправляем его в холодильник минимум в час, чтобы он пропитался.
Украшаем наш вафельный торт а-ля Рафаэлло по желанию.
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