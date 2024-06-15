Вафельный торт – десерт, который многим украинцам знаком с детства, но если добавить в него белый шоколад и кокосовую стружку, то получится фантастически вкусно.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась необычным рецептом вафельного торта со сгущенкой и кокосовой стружкой а-ля Рафаэлло.

"Очень легко готовится, без плиты и лишних усилий", – советует шеф-повар.

Чтобы приготовить вафельный торт а-ля Рафаэлло, нам понадобятся следующие ингредиенты:

вафельные коржи - 1 упаковка

сгущенка (белая) - 300 г

крем-сыр - 150 г

миндаль – 50 г (или можно взять хлопья миндаля)

шоколад белый – 200 г

кокосовая стружка – 50 г + на обсыпку

Миндаль обжариваем и перебиваем блендером до крошки, но не очень мелко. Кокосовую стружку также можно немного обжарить, но это по желанию. Белый шоколад растапливаем на водяной бане.

Для приготовления крема смешиваем сгущенку с крем-сыром до однородности.

"Можно заменить крем-сыр маслом, но мне нравится именно с сыром", – отметила шеф-повар.

На тарелку, где будем собирать торт, кладем немного крема, чтобы вафля прилипла и было легче смазывать дальше. На первую прослойку шеф-повар выливает половину растопленного шоколада, размазывает и накрывает вторым коржом.

На второй корж выкладываем часть крема из сгущенки, размазываем и присыпаем кокосовой стружкой. Далее выкладываем вафельный корж, крем и миндаль, корж, крем и кокос, корж и оставшийся шоколад. Накрываем торт вафельным коржом и отправляем его в холодильник минимум в час, чтобы он пропитался.

Украшаем наш вафельный торт а-ля Рафаэлло по желанию.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.