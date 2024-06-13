Готовить блины, чтобы они были вкусными и тоненькими, очень просто, если знать несколько секретов и соблюдать правильную последовательность приготовления теста.

Кулинарная блоггерша Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейшие тоненькие блины, которые с первого раза получаются идеальными.

"Хватит готовить блины на глаз. Забирайте годами проверенный рецепт, который получится точно у каждой и без комочков", – советует кулинар.

Для приготовления идеальных блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко (чуть теплое) – 500 мл

яйца – 3 шт.

сахар – 2 ст.л.

мука – 220 г

масло – 2-3 ст.л.

щепотка соли

сливочное масло или сало для жарки

Этого количества ингредиентов хватит примерно на 12 блинов.

Яйца смешиваем с сахаром и солью. Добавляем половину муки, обязательно просеянной, и хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Вливаем часть едва теплого молока и снова перемешиваем.

"Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков", – отметила кулинар.

После этого добавляем в тесто вторую половину просеянной муки, перемешиваем, а затем вливаем оставшееся молоко. В конце добавляем растительное масло, перемешиваем и оставляем тесто отдыхать на 15 минут.

Хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее сливочным маслом или кусочком сала и начинаем жарить блины. Готовим блины на среднем огне примерно по 3-5 минут с каждой стороны до румяности.

"Если блины подсыхают по краям, то уже готовую поджаренную партию можно накрыть какой-нибудь большой емкостью, чтобы они немного размякли", - добавила кулинар.

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