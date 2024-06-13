Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом очень легкого в приготовлении яблочного пирога.
"Даже не знаю, что он больше? Вкусный или красивый? И то, и то! Не сухой, влажный, много яблок внутри, очень ароматный! Обязательно попробуйте, обещаю, вам понравится!", – советует кулинар.
Для приготовления яблочного пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яблоки – 3 шт. (большие)
- яйца – 3 шт.
- сахар – 175 г
- сметана – 150 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- растительное масло без запаха – 80 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- соль - щепотка
Для посыпки кулинар дополнительно взял 1 ст.л сахара + 0,5 ч.л корицы.
Сначала взбиваем яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавляем растительное масло, сметану и перемешиваем. Далее всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности – для этого удобно использовать миксер.
Два яблока чистим и нарезаем кубиками, добавляем в тесто и хорошо перемешиваем. Готовое тесто перекладываем в форму для запекания (кулинар взяла форму диаметром 24 см).
Третье яблоко нарезаем тоненькими слайсами и ставим их в тесто по кругу кожурой вверх, словно лепестки цветка.
Сверху посыпаем пирог смесью сахара с корицей и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Перед подачей даем пирогу полностью остыть.
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