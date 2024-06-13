Яблочный пирог по этому рецепту получается невероятно вкусным, красивым, ароматным и сочным внутри, а готовится он очень просто и быстро.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом очень легкого в приготовлении яблочного пирога.

"Даже не знаю, что он больше? Вкусный или красивый? И то, и то! Не сухой, влажный, много яблок внутри, очень ароматный! Обязательно попробуйте, обещаю, вам понравится!", – советует кулинар.

Для приготовления яблочного пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки – 3 шт. (большие)

яйца – 3 шт.

сахар – 175 г

сметана – 150 г

ванильный сахар – 1 пакетик

растительное масло без запаха – 80 г

мука – 250 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

соль - щепотка

Для посыпки кулинар дополнительно взял 1 ст.л сахара + 0,5 ч.л корицы.

Сначала взбиваем яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавляем растительное масло, сметану и перемешиваем. Далее всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности – для этого удобно использовать миксер.

Два яблока чистим и нарезаем кубиками, добавляем в тесто и хорошо перемешиваем. Готовое тесто перекладываем в форму для запекания (кулинар взяла форму диаметром 24 см).

Третье яблоко нарезаем тоненькими слайсами и ставим их в тесто по кругу кожурой вверх, словно лепестки цветка.

Сверху посыпаем пирог смесью сахара с корицей и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Перед подачей даем пирогу полностью остыть.

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