На приготовление этого вкусного, нежного и ароматного десерта с клубникой вы потратите всего 15 минут вашего времени, а остальное сделает духовка.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала рецепт невероятно вкусного десерта – бисквита королевы Виктории с клубникой и маскарпоне.

"Супер рецепт. Мягкий, ароматный, сливочный. Просто идеальный. И делать очень легко. 15 минут Вашего активного приготовления и десерт готов!", – советует шеф-повар.

Для бисквита на форму диаметром 21 см берем следующие ингредиенты:

масло сливочное (мягкое) - 160 г

сахар – 160 г (или 150 г обычного и 10 г ванильного)

яйца – 3 шт.

мука – 160 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Также нам понадобятся:

маскарпоне – 250 г

сливки жирные – 50 г

пудра сахарная – 50 г

ваниль

клубника – 150 г+ для декора

сахар – 20 г

Сначала готовим бисквит, и желательно делать это за сутки, чтобы он хотя бы ночь постоял в холодильнике, хотя это не обязательно.

Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром и ванилью до побеления массы. Затем по одному добавляем яйца и продолжаем взбивать, чтобы смесь стала воздушной. В конце добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности.

Выливаем тесто в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность бисквита проверяем шпажкой.

Оставляем бисквит охлаждаться, а тем временем готовим пропитку и крем.

Для пропитки готовим клубничный джем: 150 г клубники с 20 г сахара провариваем до мягкости, затем разминаем вилкой и даем остыть.

Для крема взбиваем холодные сливки с маскарпоне, сахарной пудрой и ванилью.

Охлажденный бисквит пропитываем клубничным джемом и даем постоять 10-15 минут, а затем смазываем холодным кремом из маскарпоне и украшаем сверху свежей клубникой.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.