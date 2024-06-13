Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала рецепт невероятно вкусного десерта – бисквита королевы Виктории с клубникой и маскарпоне.
"Супер рецепт. Мягкий, ароматный, сливочный. Просто идеальный. И делать очень легко. 15 минут Вашего активного приготовления и десерт готов!", – советует шеф-повар.
Для бисквита на форму диаметром 21 см берем следующие ингредиенты:
- масло сливочное (мягкое) - 160 г
- сахар – 160 г (или 150 г обычного и 10 г ванильного)
- яйца – 3 шт.
- мука – 160 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Также нам понадобятся:
- маскарпоне – 250 г
- сливки жирные – 50 г
- пудра сахарная – 50 г
- ваниль
- клубника – 150 г+ для декора
- сахар – 20 г
Сначала готовим бисквит, и желательно делать это за сутки, чтобы он хотя бы ночь постоял в холодильнике, хотя это не обязательно.
Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром и ванилью до побеления массы. Затем по одному добавляем яйца и продолжаем взбивать, чтобы смесь стала воздушной. В конце добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности.
Выливаем тесто в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность бисквита проверяем шпажкой.
Оставляем бисквит охлаждаться, а тем временем готовим пропитку и крем.
Для пропитки готовим клубничный джем: 150 г клубники с 20 г сахара провариваем до мягкости, затем разминаем вилкой и даем остыть.
Для крема взбиваем холодные сливки с маскарпоне, сахарной пудрой и ванилью.
Охлажденный бисквит пропитываем клубничным джемом и даем постоять 10-15 минут, а затем смазываем холодным кремом из маскарпоне и украшаем сверху свежей клубникой.
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