Когда хочется чего-то простого и сладкого для всей семьи к чаю, можно приготовить такой творожный пирог с маком, делится автор кулинарного блога.

Пирог с творогом и маком можно украсить по своему желанию, однако есть некоторые хитрости, которые помогут сделать блюдо еще более насыщенным, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Маковая масса:

Мак – 100 г

Молоко (1) – 150 мл

Сахар – 50 г

Масло – 25 г

Молоко (2) – 30 г

Кукурузный крахмал – 7 г

Сырная масса:

Кисломолочный творог 9% – 250 г

Сахар – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Сливки 30% – 60 г

Кукурузный крахмал – 10 г

Основа пирога:

Масло – 100 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 150 г

Сок лимона – 50 г

Молоко – 40 г

Цедра лимона

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 5 г

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры перед приготовлением.

Приготовление:

В сотейник добавьте мак, сахар, и молоко (1). Перемешайте и доведите до кипения, варите несколько минут. Разведите кукурузный крахмал в молоке (2) и влейте в маковую массу. Варите до загустения, затем добавьте масло, перемешайте и охладите. Переложите в кондитерский мешок.

В миску добавьте кисломолочный творог, сахар, яйцо, сливки и кукурузный крахмал. Пробейте блендером до однородной массы.

В миску добавьте масло комнатной температуры, сахар, яйца и цедру лимона. Перемешайте миксером до однородности. Влейте молоко и лимонный сок, снова перемешайте.

Смешайте разрыхлитель с просеянной мукой и добавьте в жидкую массу. Перемешайте до однородности. Переложите основу пирога в форму размером 20x20 см, застеленную пергаментной бумагой, и разровняйте.

С помощью деревянной палочки сделайте волнистые узоры на поверхности. Разогрейте духовку до 170 градусов. Поставьте пирог в духовку и выпекайте 45 минут.

Последние новости Украины:

Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.

Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.

Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.