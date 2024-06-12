Пирог с творогом и маком можно украсить по своему желанию, однако есть некоторые хитрости, которые помогут сделать блюдо еще более насыщенным, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
Маковая масса:
- Мак – 100 г
- Молоко (1) – 150 мл
- Сахар – 50 г
- Масло – 25 г
- Молоко (2) – 30 г
- Кукурузный крахмал – 7 г
Сырная масса:
- Кисломолочный творог 9% – 250 г
- Сахар – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сливки 30% – 60 г
- Кукурузный крахмал – 10 г
Основа пирога:
- Масло – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 150 г
- Сок лимона – 50 г
- Молоко – 40 г
- Цедра лимона
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 5 г
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры перед приготовлением.
Приготовление:
В сотейник добавьте мак, сахар, и молоко (1). Перемешайте и доведите до кипения, варите несколько минут. Разведите кукурузный крахмал в молоке (2) и влейте в маковую массу. Варите до загустения, затем добавьте масло, перемешайте и охладите. Переложите в кондитерский мешок.
В миску добавьте кисломолочный творог, сахар, яйцо, сливки и кукурузный крахмал. Пробейте блендером до однородной массы.
В миску добавьте масло комнатной температуры, сахар, яйца и цедру лимона. Перемешайте миксером до однородности. Влейте молоко и лимонный сок, снова перемешайте.
Смешайте разрыхлитель с просеянной мукой и добавьте в жидкую массу. Перемешайте до однородности. Переложите основу пирога в форму размером 20x20 см, застеленную пергаментной бумагой, и разровняйте.
С помощью деревянной палочки сделайте волнистые узоры на поверхности. Разогрейте духовку до 170 градусов. Поставьте пирог в духовку и выпекайте 45 минут.
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