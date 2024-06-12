Если из-за жаркой погоды вы не желаете долго быть на кухне и готовить что-то сложное, сладкий перекус без выпечки станет для вас идеальным выбором.

Рецепт сладкого и по-летнему освежающего перекуса хорошо подходит для тех, кто не желает возиться с выпечкой, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Желатин – 50 г

Вода – 4 стакана (1 стакан = 200 мл)

Молоко – 3 стакана

Какао – 4 ч.л.

Сахар (1) – 1 стакан

Сметана 20-30% – 0,5 л

Сахар (2) – 1,5 стакана

Ванильный сахар – 10 г или ванильная эссенция (несколько капель)

Вишневый сок – 4 стакана

Приготовление:

Всыпьте 50 г желатина в миску, залейте 4 стаканами воды, перемешайте и оставьте набухать. В сотейник всыпьте 1 стакан сахара и 4 ч.л. просеянного какао, перемешайте до однородности.

Залейте смесь 3 стаканами молока, доведите до кипения, затем охладите до комнатной температуры. Набухшую желатиновую массу растопите на водяной бане до полного растворения.

Влейте 1,5 стакана раствора желатина в смесь какао и молока, хорошо перемешайте. Разлейте смесь по стаканам, поставьте в холодильник до полного застывания. В сметану всыпьте 1,5 стакана сахара и добавьте несколько капель ванильной эссенции, перемешайте до полного растворения сахара.

Влейте 1 стакан желатинового раствора, хорошо перемешайте. Влейте сметанную смесь в стаканы поверх первой прослойки, поставьте в холодильник до полного застывания.

В вишневый сок влейте оставшийся раствор желатина, хорошо перемешайте. Влейте сок в стаканы поверх второй прослойки, поставьте в холодильник до полного застывания.

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