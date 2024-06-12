Торт с изумительным молочным кремом хорошо сочетается с заварным тестом, поэтому понравится всем за столом, считает кулинарный блогер.

Торт не так прост в приготовлении из-за создания нежного крема, однако насыщенный вкус и мягкость понравятся всем за столом во время чаепития, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для заварного крема:

Молоко 2,6% – 600 мл

Сахар – 150 г

Яйца – 2 шт

Ванильная эссенция или ванильный сахар – 10 г

Кукурузный крахмал – 45 г

Масло 82% – 200 г

Для заварного теста:

Молоко – 100 мл

Масло 82% – 80 г

Вода – 100 мл

Сахар – 1/3 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Мука – 140 г

Яйца – 5-6 шт

Приготовление:

В сотейник влейте 600 мл молока, добавьте 150 г сахара и поставьте на небольшой огонь. В отдельной миске разбейте 2 яйца, добавьте 45 г кукурузного крахмала и 10 г ванильной эссенции или ванильного сахара, перемешайте до однородности.

Влейте немного горячего молока в яичную смесь, перемешайте, затем эту смесь верните в сотейник через сито. Постоянно помешивая, варите до загустения. Как только крем загустеет, проварите еще несколько минут. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и охладите.

В сотейник влейте 100 мл молока, 100 мл воды, добавьте 80 г масла, 1/3 ч.л. сахара и 1/3 ч.л. соли. Доведите до кипения.

Всыпьте 140 г просеянной муки, перемешайте деревянной лопаткой до образования комочка. Продолжайте нагревать и помешивать тесто на среднем огне еще 2-3 минуты, чтобы подсушить его.

Переложите тесто в миску и охладите до 50 градусов. Отдельно взбейте яйца и постепенно вводите их в тесто, каждый раз хорошо перемешивая. Тесто должно быть блестящим и ниспадающим.

Разделите тесто на две части. Переложите одну часть в форму диаметром 24 см, формируя неровности ложкой. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Повторите с оставшимся тестом.

Сразу после выпекания переложите коржи на решетку и охладите. Взбейте 200 г мягкого масла. Постепенно вводите заварной крем комнатной температуры, продолжая взбивать до получения однородной массы.

Положите первый корж в кольцо для торта, затяните бока ацетатной пленкой. Выложите крем и разровняйте его. Положите второй корж сверху, слегка прижмите.

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