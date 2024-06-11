Звезда одного из сезонов проекта "Мастер Шеф" Макс Пустовит поделился невероятным рецептом тонких блинчиков, которые подойдут для завтрака или десерта.

На своей странице в Instagram участник кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит показал, как приготовить вкуснейшие блины по-французски.

Чтобы приготовить тесто для блинов, участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

молоко - 250 г

яйца – 3 шт.

сахар – 25 г

соль – 1 г

сливочное масло – 15 г

растительное масло – 15 г

мука – 90 г

Сначала "Мастер Шеф" Макс Пустовит прогревает молоко со сливочным маслом до температуры примерно 40 градусов. Далее добавляет яйца, растительное масло и перемешивает до однородности.

Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар и соль. Постепенно добавляем сухую смесь к жидким ингредиентам, смешивая их с помощью венчика, чтобы получилось однородное жидкое тесто без комочков.

Жарим блины, как обычно, на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

Но на этом "Мастер Шеф" Макс Пустовит решил не останавливаться и приготовил Креп Сюзетт — знаменитый французский десерт, состоящий из тоненьких блинчиков, сложенных вчетверо, которые подаются с апельсиновым соусом.

Для приготовления соуса к блинам участник "Мастер Шеф" берет:

сахар – 50 г

цедра и филе одного апельсина

апельсиновый фреш – 150 г

сливочное масло – 100 г

апельсиновый ликер – 60 г (по желанию)

ваниль

бадьян – 2 звездочки

тимьян - листочки

Технологию приготовления соуса можно увидеть в видео:

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