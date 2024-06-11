На своей странице в Instagram участник кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит показал, как приготовить вкуснейшие блины по-французски.
Чтобы приготовить тесто для блинов, участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- молоко - 250 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 25 г
- соль – 1 г
- сливочное масло – 15 г
- растительное масло – 15 г
- мука – 90 г
Сначала "Мастер Шеф" Макс Пустовит прогревает молоко со сливочным маслом до температуры примерно 40 градусов. Далее добавляет яйца, растительное масло и перемешивает до однородности.
Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар и соль. Постепенно добавляем сухую смесь к жидким ингредиентам, смешивая их с помощью венчика, чтобы получилось однородное жидкое тесто без комочков.
Жарим блины, как обычно, на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.
Но на этом "Мастер Шеф" Макс Пустовит решил не останавливаться и приготовил Креп Сюзетт — знаменитый французский десерт, состоящий из тоненьких блинчиков, сложенных вчетверо, которые подаются с апельсиновым соусом.
Для приготовления соуса к блинам участник "Мастер Шеф" берет:
- сахар – 50 г
- цедра и филе одного апельсина
- апельсиновый фреш – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- апельсиновый ликер – 60 г (по желанию)
- ваниль
- бадьян – 2 звездочки
- тимьян - листочки
Технологию приготовления соуса можно увидеть в видео:
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