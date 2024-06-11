Готовить голубцы на самом деле довольно просто, и если знать несколько секретов, то это украинское блюдо получится невероятно вкусным и станет одним из любимых.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина у себя в Instagram показала, как приготовить идеальные украинские голубцы.

Кулинар выдала несколько своих секретов, благодаря которым голубцы получаются самыми вкусными:

делаем их маленькими;

перед тушением обжариваем со всех сторон;

тушим только в духовке и только в соусе, без добавления воды.

Для приготовления голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

капуста - 2-3 кочана (маленькие)

рис – 1 стакан

фарш мясной – 500-700 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

Для томатного соуса берем:

лук – 1-2 шт.

морковь – 2 шт.

томатная паста - 4 ст.л.

вода ~ 500-700 г

сметана – 100 г

соль, перец, лавровый лист, немного сахара

Капусту бланшируем в кипящей воде до мягкости. Чтобы было удобнее снимать листья, кочан лучше предварительно вырезать.

Рис отвариваем до готовности. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на терке и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Смешиваем отварной рис, мясной фарш, обжаренный лук и морковь, добавляем соль и перец по вкусу. Формируем голубцы, как на видео, а затем обжариваем их до золотистой корочки со всех сторон.

Чтобы приготовить соус, лук нарезаем также кубиками, морковь натираем и обжариваем до мягкости. К зажарке добавляем томатную пасту, воду, соль, перец, лавровый лист и немного сахара, тушим примерно 10-15 минут, а в конце добавляем сметану и перемешиваем соус.

В кастрюлю для запекания выкладываем слой соуса, затем голубцы, и так чередуем, чтобы верхним слоем тоже был соус. Накрываем крышкой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час, а затем убавляем температуру до 160 градусов и тушим еще 1 час.

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