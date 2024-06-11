В этот раз у себя в Instagram финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить оригинальные тако-суши с крабовыми палочками.

Сначала нужно подготовить рис. Для этого "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

рис для суши –100 г

вода – 140 г

рисовый уксус – 40 г

сахар – 30 г

соль – 4 г

Рис финалист "Мастер Шеф" промывает пять раз, заливает водой и ставит на средний огонь. Когда закипит, убавляем огонь до минимального, накрываем крышкой и варим 20 минут. Затем снимаем с огня и даем постоять под крышкой еще 10 минут.

Отдельно в кастрюльке смешиваем уксус, сахар и соль. Ставим смесь на средний огонь и доводим до растворения соли и сахара постоянно помешивая. Заливаем эту заправку в рис и перемешиваем.

Далее готовим начинку. Для этого "Мастер Шеф" Николай Люлько взял:

крабовые палочки – 250 г

икра масаго красная/черная – 40/40 г

майонез – 80 г

острый соус шрирача – 10 г

огурец – 100 г

авокадо – 100 г

зеленый лук – 20 г

Мелко нарезаем крабовые палочки и смешиваем их с икрой, майонезом и шрирачей. Огурец и авокадо просто нарезаем слайсами, а зеленый лук – перьями под углом.

Чтобы приготовить основу для тако-суши "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

мука темпура – ​​100 г

холодная вода – 150 г

лист нори – 3 шт.

Муку смешиваем с водой и отправляем на 30 минут в холодильник. Каждый лист нори разрезаем на 4 равных квадрата.

На сковороде звезда "Мастер Шеф" разогревает растительное масло слоем 1 см. Обмакиваем нори с одной стороны в тесто и жарим в масле до золотистости со стороны теста, а затем переворачиваем и жарим еще минуту со стороны нори.

Выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира, и сразу скручиваем вдвое. Собираем суши-тако, как на видео, выкладывая внутрь рис, смесь крабовых палочек и икры, кусочки огурца, авокадо и зеленый лук.

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