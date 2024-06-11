В этот раз у себя в Instagram финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить оригинальные тако-суши с крабовыми палочками.
Сначала нужно подготовить рис. Для этого "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:
- рис для суши –100 г
- вода – 140 г
- рисовый уксус – 40 г
- сахар – 30 г
- соль – 4 г
Рис финалист "Мастер Шеф" промывает пять раз, заливает водой и ставит на средний огонь. Когда закипит, убавляем огонь до минимального, накрываем крышкой и варим 20 минут. Затем снимаем с огня и даем постоять под крышкой еще 10 минут.
Отдельно в кастрюльке смешиваем уксус, сахар и соль. Ставим смесь на средний огонь и доводим до растворения соли и сахара постоянно помешивая. Заливаем эту заправку в рис и перемешиваем.
Далее готовим начинку. Для этого "Мастер Шеф" Николай Люлько взял:
- крабовые палочки – 250 г
- икра масаго красная/черная – 40/40 г
- майонез – 80 г
- острый соус шрирача – 10 г
- огурец – 100 г
- авокадо – 100 г
- зеленый лук – 20 г
Мелко нарезаем крабовые палочки и смешиваем их с икрой, майонезом и шрирачей. Огурец и авокадо просто нарезаем слайсами, а зеленый лук – перьями под углом.
Чтобы приготовить основу для тако-суши "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:
- мука темпура – 100 г
- холодная вода – 150 г
- лист нори – 3 шт.
Муку смешиваем с водой и отправляем на 30 минут в холодильник. Каждый лист нори разрезаем на 4 равных квадрата.
На сковороде звезда "Мастер Шеф" разогревает растительное масло слоем 1 см. Обмакиваем нори с одной стороны в тесто и жарим в масле до золотистости со стороны теста, а затем переворачиваем и жарим еще минуту со стороны нори.
Выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира, и сразу скручиваем вдвое. Собираем суши-тако, как на видео, выкладывая внутрь рис, смесь крабовых палочек и икры, кусочки огурца, авокадо и зеленый лук.
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