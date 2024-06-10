Этот суп идеально подходит для того, чтобы удивить гостей и насладиться изысканным вкусом, не тратя много денег. В ресторанах такой суп стоит дорого, но вы можете приготовить его дома, сэкономив и получив при этом превосходный результат, поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Креветки – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2-3 шт.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Плавленные сырки
- Соль, перец – по вкусу
- Свежая зелень – для подачи
Приготовление:
Очистите креветки и оставьте их в холодильнике. Лук и морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Картофель очистите и нарежьте кубиками.
В кастрюле разогрейте сливочное и оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и морковь. Обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета, периодически помешивая.
Добавьте чеснок и продолжайте пассеровать еще 1-2 минуты до появления аромата. В кастрюлю с овощами добавьте картофель, плавленые нарезанные сырки.
Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на среднем огне 15-20 минут, пока картофель не станет мягким.
Добавьте в суп очищенные креветки и варите еще 3-5 минут, пока креветки не станут розовыми и полностью приготовленными.
Также можете влить сливки, посолите и поперчите по вкусу, используйте много зелени. Доведите до кипения и сразу снимите с огня.
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