Этот суп с креветками станет настоящим украшением вашего стола и порадует ваших гостей, поскольку готовить его просто и он значительно дешевле, нежели сделанный вне дома.

Этот суп идеально подходит для того, чтобы удивить гостей и насладиться изысканным вкусом, не тратя много денег. В ресторанах такой суп стоит дорого, но вы можете приготовить его дома, сэкономив и получив при этом превосходный результат, поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

Креветки – 300 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2-3 шт.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Плавленные сырки

Соль, перец – по вкусу

Свежая зелень – для подачи

Приготовление:

Очистите креветки и оставьте их в холодильнике. Лук и морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Картофель очистите и нарежьте кубиками.

В кастрюле разогрейте сливочное и оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и морковь. Обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета, периодически помешивая.

Добавьте чеснок и продолжайте пассеровать еще 1-2 минуты до появления аромата. В кастрюлю с овощами добавьте картофель, плавленые нарезанные сырки.

Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на среднем огне 15-20 минут, пока картофель не станет мягким.

Добавьте в суп очищенные креветки и варите еще 3-5 минут, пока креветки не станут розовыми и полностью приготовленными.

Также можете влить сливки, посолите и поперчите по вкусу, используйте много зелени. Доведите до кипения и сразу снимите с огня.

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