В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом быстрых пирожков на кефире.

"Делюсь рецептом идеальных и вкусных пирожков, которые понравятся вашим родным)", - советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для приготовления ленивых пирожков с яйцом, сыром и луком звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • кефир – 1 стакан (200 мл)
  • мука – 300 г
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • яйца вареные – 4 шт.
  • лук зеленый – 8 стеблей
  • сыр твердый или моцарелла – 100 г
  • растительное масло для жарки

пирожки

На приготовление таких пирожков уйдет буквально 15 минут. Для этого рецепта не нужна духовка и долгое вымешивание теста – пирожки готовятся очень просто и жарятся на сковороде.

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает кефир с солью, сахаром и разрыхлителем. Дала добавляем яйцо, муку и хорошо перемешиваем, чтобы получилось однородное тесто.

Вареные яйца нарезаем кубиками. Мелко нарезаем зеленый лук, а твердый сыр или моцареллу натираем на терке.

В тесто добавляем измельченные яйца, лук, сыр и снова все перемешиваем.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко жарит пирожки на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла, выкладывая тесто большой ложкой. Жарим пирожки до золотистости с обеих сторон.

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