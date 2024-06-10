Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и ароматные пирожки на сковороде за 15 минут.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом быстрых пирожков на кефире.

"Делюсь рецептом идеальных и вкусных пирожков, которые понравятся вашим родным)", - советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для приготовления ленивых пирожков с яйцом, сыром и луком звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

кефир – 1 стакан (200 мл)

мука – 300 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

яйцо – 1 шт.

яйца вареные – 4 шт.

лук зеленый – 8 стеблей

сыр твердый или моцарелла – 100 г

растительное масло для жарки

На приготовление таких пирожков уйдет буквально 15 минут. Для этого рецепта не нужна духовка и долгое вымешивание теста – пирожки готовятся очень просто и жарятся на сковороде.

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает кефир с солью, сахаром и разрыхлителем. Дала добавляем яйцо, муку и хорошо перемешиваем, чтобы получилось однородное тесто.

Вареные яйца нарезаем кубиками. Мелко нарезаем зеленый лук, а твердый сыр или моцареллу натираем на терке.

В тесто добавляем измельченные яйца, лук, сыр и снова все перемешиваем.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко жарит пирожки на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла, выкладывая тесто большой ложкой. Жарим пирожки до золотистости с обеих сторон.

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