Готовить дома не только экономичнее, но и свежее и гигиеничнее, считает кулинарный блогер, она добавила, что из предложенных ею ингредиентов получится три шаурмы.

Попробуйте приготовить домашнюю шаурму, которая обойдется значительно дешевле, чем покупная, об этом поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

Лаваш – 3 листа

Мясо (куриное или говяжье филе) – 500 г

Картофель – 2-3 шт

Морковь по-корейски – 150 г

Огурец – 1 шт

Помидор – 1 шт

Листья салата – 3-4 шт

Сыр твердый – 100 г

Для соуса:

Кефир – 100 мл

Чеснок – 2 зубчика

Детский кетчуп – 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Мясо нарежьте тонкими полосками и обжарьте на растительном масле до готовности, посолите и поперчите по вкусу. Можно также отварить мясо, если готовите для детей. Картофель нарежьте соломкой и обжарьте во фритюре или отварите.

Огурец и помидор нарежьте тонкими кольцами.Сыр натрите на крупной терке. Листья салата промойте и обсушите. В миске смешайте кефир, измельченный чеснок и детский кетчуп. Добавьте соль и перец по вкусу.

Лаваш разложите на ровной поверхности. В центр лаваша выложите несколько листьев салата. На салат положите полоски обжаренного или отваренного мяса.

Сверху на мясо выложите обжаренный или отваренный картофель. Добавьте морковь по-корейски, нарезанные огурец и помидор. Посыпьте все натертым сыром.

Полейте ингредиенты приготовленным соусом. Сложите края лаваша внутрь и сверните его в плотный рулет, закрывая все ингредиенты. На разогретой сухой сковороде или гриле обжарьте шаурму с двух сторон до золотистой корочки.

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