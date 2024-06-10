Попробуйте приготовить домашнюю шаурму, которая обойдется значительно дешевле, чем покупная, об этом поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Лаваш – 3 листа
- Мясо (куриное или говяжье филе) – 500 г
- Картофель – 2-3 шт
- Морковь по-корейски – 150 г
- Огурец – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Листья салата – 3-4 шт
- Сыр твердый – 100 г
Для соуса:
- Кефир – 100 мл
- Чеснок – 2 зубчика
- Детский кетчуп – 2 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Мясо нарежьте тонкими полосками и обжарьте на растительном масле до готовности, посолите и поперчите по вкусу. Можно также отварить мясо, если готовите для детей. Картофель нарежьте соломкой и обжарьте во фритюре или отварите.
Огурец и помидор нарежьте тонкими кольцами.Сыр натрите на крупной терке. Листья салата промойте и обсушите. В миске смешайте кефир, измельченный чеснок и детский кетчуп. Добавьте соль и перец по вкусу.
Лаваш разложите на ровной поверхности. В центр лаваша выложите несколько листьев салата. На салат положите полоски обжаренного или отваренного мяса.
Сверху на мясо выложите обжаренный или отваренный картофель. Добавьте морковь по-корейски, нарезанные огурец и помидор. Посыпьте все натертым сыром.
Полейте ингредиенты приготовленным соусом. Сложите края лаваша внутрь и сверните его в плотный рулет, закрывая все ингредиенты. На разогретой сухой сковороде или гриле обжарьте шаурму с двух сторон до золотистой корочки.
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