Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать сладкий десерт с вареной сгущенкой и крем-сыром. Такой вкус точно порадует детей.
Ингредиенты:
Для теста:
- Масло сливочное 82,5% – 125 г
- Яйца – 2 шт (большие)
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сметана 20% – 25 г
- Мука – 165 г
- Щепотка соли
Для начинки:
- Вареная сгущенка
- Крем-сыр
Приготовление:
В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до растворения сахара.Добавьте яйца и сметану, продолжайте взбивать до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Всыпьте муку и щепотку соли, хорошо перемешайте тесто до гладкого состояния. Разогрейте вафельницу до 175 градусов. Выложите столовую ложку теста в центр вафельницы, равномерно распределите его.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, выпекайте вафлю до золотистого цвета. Снимите вафлю лопаткой и сразу сверните в трубочку. Удерживайте свернутую вафлю 5-10 секунд, чтобы она держала форму.
В миске смешайте вареную сгущенку и крем-сыр в пропорциях по вкусу. Начинка должна быть густой, чтобы не подтекала. Дайте смеси немного постоять перед использованием.
С помощью кулинарного рукава или кондитерского мешка наполните каждую вафельную трубочку приготовленной начинкой, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
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