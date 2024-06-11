Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный и сладкий десерт со сгущенкой и крем-сыром.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать сладкий десерт с вареной сгущенкой и крем-сыром. Такой вкус точно порадует детей.

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное 82,5% – 125 г

Яйца – 2 шт (большие)

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 10 г

Сметана 20% – 25 г

Мука – 165 г

Щепотка соли

Для начинки:

Вареная сгущенка

Крем-сыр

Приготовление:

В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до растворения сахара.Добавьте яйца и сметану, продолжайте взбивать до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Всыпьте муку и щепотку соли, хорошо перемешайте тесто до гладкого состояния. Разогрейте вафельницу до 175 градусов. Выложите столовую ложку теста в центр вафельницы, равномерно распределите его.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, выпекайте вафлю до золотистого цвета. Снимите вафлю лопаткой и сразу сверните в трубочку. Удерживайте свернутую вафлю 5-10 секунд, чтобы она держала форму.

В миске смешайте вареную сгущенку и крем-сыр в пропорциях по вкусу. Начинка должна быть густой, чтобы не подтекала. Дайте смеси немного постоять перед использованием.

С помощью кулинарного рукава или кондитерского мешка наполните каждую вафельную трубочку приготовленной начинкой, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

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