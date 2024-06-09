Выбирая готовое тесто, не забудьте о дополнительной зеле и приправах. Благодаря укропу с луком слойки будут еще более сочными, об этом поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Свинина – 150 г
- Куриное филе – 150 г
- Лук – 1 небольшая головка
- Укроп – небольшой пучок
- Соль и перец – по вкусу
- Листовое бездрожжевое тесто – 2 листа (из упаковки с 4 листами)
- Яйцо – 1 шт
- Кунжут – для посыпки
Приготовление:
Свинину и куриное филе перемелите в мясорубке или измельчите в блендере до однородной консистенции. Это обеспечит нежную и сочную начинку для слоек. Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. Он придаст мясу сочность и аромат.
Укроп мелко порежьте. Свежая зелень добавит начинке свежести и вкусового разнообразия. В большой миске смешайте перемолотое мясо, лук и укроп. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до равномерного распределения специй и зелени.
Разморозьте листовое бездрожжевое тесто при комнатной температуре, если оно было заморожено. Разложите два листа теста на рабочей поверхности и немного раскатайте.
На один из листов теста равномерно распределите мясную начинку, оставляя небольшие края по периметру, чтобы потом было удобно защипывать. Накройте вторым листом теста и аккуратно защипните края, чтобы начинка не вытекала во время запекания. Можно использовать вилку для создания красивого узора по краям.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность слоек с помощью кисточки. Это придаст готовым изделиям красивый золотистый цвет. Посыпьте слойки кунжутом по вкусу.
Выпекайте слойки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут, или до золотистого цвета и готовности теста.
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