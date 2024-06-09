Этот рецепт пригодится вам, чтобы побаловать близких за столом вкусным перекусом, считает автор кулинарного блога и дает несколько полезных советов.

Выбирая готовое тесто, не забудьте о дополнительной зеле и приправах. Благодаря укропу с луком слойки будут еще более сочными, об этом поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

Свинина – 150 г

Куриное филе – 150 г

Лук – 1 небольшая головка

Укроп – небольшой пучок

Соль и перец – по вкусу

Листовое бездрожжевое тесто – 2 листа (из упаковки с 4 листами)

Яйцо – 1 шт

Кунжут – для посыпки

Приготовление:

Свинину и куриное филе перемелите в мясорубке или измельчите в блендере до однородной консистенции. Это обеспечит нежную и сочную начинку для слоек. Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. Он придаст мясу сочность и аромат.

Укроп мелко порежьте. Свежая зелень добавит начинке свежести и вкусового разнообразия. В большой миске смешайте перемолотое мясо, лук и укроп. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до равномерного распределения специй и зелени.

Разморозьте листовое бездрожжевое тесто при комнатной температуре, если оно было заморожено. Разложите два листа теста на рабочей поверхности и немного раскатайте.

На один из листов теста равномерно распределите мясную начинку, оставляя небольшие края по периметру, чтобы потом было удобно защипывать. Накройте вторым листом теста и аккуратно защипните края, чтобы начинка не вытекала во время запекания. Можно использовать вилку для создания красивого узора по краям.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность слоек с помощью кисточки. Это придаст готовым изделиям красивый золотистый цвет. Посыпьте слойки кунжутом по вкусу.

Выпекайте слойки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут, или до золотистого цвета и готовности теста.

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