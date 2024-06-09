Такой салат будет очень мягким и с легкой сладостью благодаря ананасам, в сочетании с куриным филе с чесноком вкус будет и правда неповторимым, считает кулинар.

Этот салат может подойти в качестве основного блюда к обеду или легкой закуски на празднике, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Копченое куриное филе – 250 г

Консервированные ананасы – 200 г

Твердый сыр – 200 г

Вареные яйца – 3 шт

Майонез

Чеснок – 2-3 зубчика

Приготовление:

Нарежьте копченую грудинку и консервированные ананасы мелкими кубиками. Вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. Добавьте натертый чеснок в майонез и перемешайте.

Соберите салат в кулинарное кольцо диаметром 18 см. Начинайте с куриного филе, выкладывая его первым слоем и покрывая сеточкой из майонеза.

Вторым слоем уложите консервированные ананасы, затем майонез. Третий слой состоит из половины натертого твердого сыра, опять майонез. Четвертый слой – вареные яйца, покрытые майонезом.

Завершите второй половиной натертого сыра. Накройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 2 часа.

Перед подачей достаньте салат из холодильника, аккуратно снимите кулинарное кольцо. Украсьте салат по своему желанию, добавив свежую зелень, орехи или другие ингредиенты.

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