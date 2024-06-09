Этот салат может подойти в качестве основного блюда к обеду или легкой закуски на празднике, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
- Копченое куриное филе – 250 г
- Консервированные ананасы – 200 г
- Твердый сыр – 200 г
- Вареные яйца – 3 шт
- Майонез
- Чеснок – 2-3 зубчика
Приготовление:
Нарежьте копченую грудинку и консервированные ананасы мелкими кубиками. Вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. Добавьте натертый чеснок в майонез и перемешайте.
Соберите салат в кулинарное кольцо диаметром 18 см. Начинайте с куриного филе, выкладывая его первым слоем и покрывая сеточкой из майонеза.
Вторым слоем уложите консервированные ананасы, затем майонез. Третий слой состоит из половины натертого твердого сыра, опять майонез. Четвертый слой – вареные яйца, покрытые майонезом.
Завершите второй половиной натертого сыра. Накройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 2 часа.
Перед подачей достаньте салат из холодильника, аккуратно снимите кулинарное кольцо. Украсьте салат по своему желанию, добавив свежую зелень, орехи или другие ингредиенты.
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