Такой рецепт выпечки будет более простым и удобным, так как не требует долгой подготовки. Детали о приготовлении сладкого перекуса с вишней рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
Листовое бездрожжевое тесто: 1 кг
Заварной крем:
- Молоко – 500 мл
- Сахар - 80 г
- Яйца - 2 шт
- Ванильный сахар – 1 пакетик или несколько капель ванильной эссенции
- Кукурузный крахмал – 45 г
- Сливочное масло - 50 г
Вишневое конфи:
- Замороженная вишня – 230 г
- Сахар - 55 г
- Кукурузный крахмал - 15 г
- Вода – 20 г
Приготовление:
В сотейнике смешайте вишни с сахаром и поставьте на огонь. Крахмал разведите с водой и добавьте к вишням. Если у вас есть густой джем, можно использовать его.
В сотейник влейте молоко, добавьте сахар и ванильную эссенцию. В отдельной миске взбейте яйца с кукурузным крахмалом, постепенно добавляя молоко. Яичную смесь влейте через сито в сотейник и поставьте на огонь, постоянно помешивая, доведите до загустения и варите 1-2 минуты. Снимите с огня, добавьте масло, перемешайте и переложите в миску. Накройте пищевой пленкой в контакт и охладите. Охлажденный крем перемешайте миксером и переложите в кондитерский мешок.
Разморозьте листовое тесто в холодильнике, затем раскатайте и разделите на две равные части. Каждую часть немного раскатайте.
На одной половине теста смажьте желтком. В каждый квадрат выложите заварной крем, формируя бортики, а сверху – вишневое конфи. Накройте второй частью теста, прижмите посередине и по бокам, разрежьте на 4 части и хорошо защипните края.
Выложите пирожки на противень, сделайте надрезы на каждом и смажьте смесью желтка и 1 столовой ложки молока. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 20 минут.
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