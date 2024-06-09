Приготовить такой перекус на листовом тесте будет просто, особенно если заранее выбрать начинку для выпечки, делится секретами автор кулинарного блога.

Такой рецепт выпечки будет более простым и удобным, так как не требует долгой подготовки. Детали о приготовлении сладкого перекуса с вишней рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Листовое бездрожжевое тесто: 1 кг

Заварной крем:

Молоко – 500 мл

Сахар - 80 г

Яйца - 2 шт

Ванильный сахар – 1 пакетик или несколько капель ванильной эссенции

Кукурузный крахмал – 45 г

Сливочное масло - 50 г

Вишневое конфи:

Замороженная вишня – 230 г

Сахар - 55 г

Кукурузный крахмал - 15 г

Вода – 20 г

Приготовление:

В сотейнике смешайте вишни с сахаром и поставьте на огонь. Крахмал разведите с водой и добавьте к вишням. Если у вас есть густой джем, можно использовать его.

В сотейник влейте молоко, добавьте сахар и ванильную эссенцию. В отдельной миске взбейте яйца с кукурузным крахмалом, постепенно добавляя молоко. Яичную смесь влейте через сито в сотейник и поставьте на огонь, постоянно помешивая, доведите до загустения и варите 1-2 минуты. Снимите с огня, добавьте масло, перемешайте и переложите в миску. Накройте пищевой пленкой в контакт и охладите. Охлажденный крем перемешайте миксером и переложите в кондитерский мешок.

Разморозьте листовое тесто в холодильнике, затем раскатайте и разделите на две равные части. Каждую часть немного раскатайте.

На одной половине теста смажьте желтком. В каждый квадрат выложите заварной крем, формируя бортики, а сверху – вишневое конфи. Накройте второй частью теста, прижмите посередине и по бокам, разрежьте на 4 части и хорошо защипните края.

Выложите пирожки на противень, сделайте надрезы на каждом и смажьте смесью желтка и 1 столовой ложки молока. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 20 минут.

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